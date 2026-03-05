Budín de naranja con aceite: la receta casera que queda húmeda y se hace en un solo bowl

Las recetas caseras de comida dulce siempre tienen un lugar especial en la cocina familiar. Entre todas, el budín de naranja se destaca por su aroma, su textura húmeda y por la facilidad con la que se prepara. Con pocos ingredientes , esta opción se volvió una de las recetas favoritas para acompañar el mate o el café.

Lo mejor de esta comida dulce es que no necesitás técnicas complicadas ni utensilios especiales. Solo un bowl y algunos ingredientes básicos alcanzan para lograr una de esas recetas que salen bien incluso si no tenés mucha experiencia en repostería. Además, el aceite ayuda a que la textura final quede suave y húmeda.

Para preparar esta comida casera necesitás pocos ingredientes , algo que vuelve a estas recetas muy prácticas.

Con estos ingredientes , estas recetas de comida dulce logran un equilibrio perfecto entre sabor cítrico, dulzor y textura húmeda.

Paso a paso

El gran secreto de estas recetas está en la simpleza. Con pocos ingredientes, podés preparar una comida dulce ideal para compartir.

Precalentá el horno a 180 °C y engrasá un molde para budín. Este paso es importante para que la comida no se pegue.

En un bowl grande, batí los huevos con el azúcar hasta integrar. En muchas recetas , este paso ayuda a que los ingredientes se mezclen correctamente.

Agregá el aceite, el jugo de naranja y la ralladura , y mezclá bien. Estos ingredientes aportan humedad y aroma a esta comida .

Incorporá la harina leudante y la pizca de sal poco a poco. En estas recetas , integrar bien los ingredientes garantiza una masa homogénea.

Volcá la preparación en el molde y horneá durante 35 a 40 minutos, hasta que el budín esté dorado y firme.

El resultado es una comida casera con textura suave, aroma cítrico y sabor equilibrado. Estas recetas con pocos ingredientes demuestran que, muchas veces, lo más simple también puede ser lo más delicioso.