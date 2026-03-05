5 de marzo de 2026 - 13:28

Budín de naranja con aceite: la receta casera que queda húmeda y se hace en un solo bowl

Estas recetas de comida dulce conquistan por su simpleza: pocos ingredientes, un solo bowl y un resultado húmedo y aromático ideal para cualquier momento del día.

Por Ignacio Alvarado

Lo mejor de esta comida dulce es que no necesitás técnicas complicadas ni utensilios especiales. Solo un bowl y algunos ingredientes básicos alcanzan para lograr una de esas recetas que salen bien incluso si no tenés mucha experiencia en repostería. Además, el aceite ayuda a que la textura final quede suave y húmeda.

image

Ingredientes

Para preparar esta comida casera necesitás pocos ingredientes, algo que vuelve a estas recetas muy prácticas.

Ingredientes para 8 porciones:

  • 2 huevos

  • 180 g de azúcar

  • 120 ml de aceite neutro

  • 200 ml de jugo de naranja natural

  • Ralladura de 1 naranja

  • 250 g de harina leudante

  • 1 pizca de sal

    image

Con estos ingredientes, estas recetas de comida dulce logran un equilibrio perfecto entre sabor cítrico, dulzor y textura húmeda.

Paso a paso

El gran secreto de estas recetas está en la simpleza. Con pocos ingredientes, podés preparar una comida dulce ideal para compartir.

  • Precalentá el horno a 180 °C y engrasá un molde para budín. Este paso es importante para que la comida no se pegue.

  • En un bowl grande, batí los huevos con el azúcar hasta integrar. En muchas recetas, este paso ayuda a que los ingredientes se mezclen correctamente.

  • Agregá el aceite, el jugo de naranja y la ralladura, y mezclá bien. Estos ingredientes aportan humedad y aroma a esta comida.

  • Incorporá la harina leudante y la pizca de sal poco a poco. En estas recetas, integrar bien los ingredientes garantiza una masa homogénea.

  • Volcá la preparación en el molde y horneá durante 35 a 40 minutos, hasta que el budín esté dorado y firme.

El resultado es una comida casera con textura suave, aroma cítrico y sabor equilibrado. Estas recetas con pocos ingredientes demuestran que, muchas veces, lo más simple también puede ser lo más delicioso.

