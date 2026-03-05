Ajo con brotes verdes: por qué es seguro comerlo y cuándo conviene evitarlo en tus recetas

Aunque el brote verde es totalmente comestible, el diente pierde sus azúcares naturales y se vuelve más amargo, lo que puede arruinar platos donde el ajo es protagonista.

Encontrarse con un pequeño brote verde al pelar un diente de ajo es una situación común que suele generar dudas sobre la seguridad alimentaria. Contrario a la creencia popular que sugiere descartarlos, los cocineros aseguran que estos ajos son perfectamente aptos para el consumo humano y no representan ningún riesgo.

Este fenómeno es un proceso biológico natural donde el germen que vive en el centro de cada diente comienza a desarrollarse para convertirse en una nueva planta. Si bien visualmente puede parecer que el alimento se echó a perder, tanto el pequeño tallo verde como el resto del diente se pueden ingerir sin problemas.

image El impacto del brote verde en el sabor de tus comidas El principal cambio que debés tener en cuenta no es médico, sino gastronómico. Según expertos como el chef Michael Handal y el creador de contenido Stefan Ng, el ajo germinado desarrolla un perfil de sabor marcadamente diferente al del ajo fresco. Mientras que el brote verde tiene un gusto suave similar a la hierba, el cuerpo del diente se vuelve más picante y amargo.

Esta transformación ocurre porque la planta consume los azúcares naturales almacenados en el ajo para alimentar el crecimiento del nuevo brote. Al agotarse estas reservas de energía, la dulzura característica del ajo desaparece y queda un residuo con un sabor mucho más fuerte y astringente que puede desequilibrar una receta delicada.

Por esta razón, la recomendación de los cocineros es selectiva según el plato que vayas a preparar. Si estás haciendo una salsa de tomate, un guiso o cualquier preparación donde el ajo se cocina mucho y no es el ingrediente principal, podés usarlo sin notar la diferencia. Sin embargo, si planeás hacer pan de ajo, un alioli o pastas al óleo, es mejor buscar dientes frescos para evitar que el amargor arruine el resultado final.

image La forma correcta de almacenar el ajo y prolongar su vida útil Para retrasar la aparición de estos brotes, el almacenamiento es fundamental. El error más frecuente es guardar las cabezas de ajo en el frigorífico, ya que la humedad del frío acelera el proceso de maduración y brote. Lo ideal es mantenerlos en un lugar oscuro, con buena circulación de aire y a temperatura ambiente, donde pueden durar varios meses en perfecto estado. También es importante alejarlos de las papas, ya que los gases que emiten estos tubérculos estimulan que el ajo brote con mayor rapidez. Con estos cuidados básicos y sabiendo que el tallo verde no es tóxico, podés reducir el desperdicio en tu cocina y elegir mejor cuándo aprovechar cada unidad según la intensidad que busques en tus platos.