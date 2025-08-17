17 de agosto de 2025 - 15:05

No las tires: por qué se recomienda poner cáscaras de ajo en la tierra de las plantas y para qué sirve

Usar cáscaras de ajo en la tierra de las plantas se convirtió en un truco de jardinería cada vez más popular. Aplicarlas, aporta beneficios para su crecimiento.

Las plantas pueden tener un beneficio extra para su crecimiento saludable a través de las cáscaras y así evitar un poco los fertilizantes fuertes.

Las plantas pueden tener un beneficio extra para su crecimiento saludable a través de las cáscaras y así evitar un poco los fertilizantes fuertes.

Foto:

WEB
Por Redacción

Las cáscaras son una simple opción natural para cuidar las plantas, y muchas personas suelen recurrir a ellas porque funcionan como un recurso protector. Entre ellas, las cáscaras de ajo llaman la atención por sus propiedades poco conocidas. Al colocarlas en la tierra, ofrecen un aporte importante que ayuda a fortalecer el entorno en cualquier época del año.

Leé además

si desea mantener las garrapatas alejadas de su jardin, evite cultivar estas 4 plantas

Si desea mantener las garrapatas alejadas de su jardín, evite cultivar estas 4 plantas

Por Andrés Aguilera
Hay 3 especies naturales que aportan en lo estético y en lo saludable, según la explicación de los expertos.

Poner una planta sobre la mesa de la cocina: por qué se recomienda y para qué sirve, según expertos

Por Redacción

Las cáscaras de ajo liberan compuestos que limitan la llegada de plagas. Además produce diversos efectos que las convierte en un recurso sencillo para el cuidado doméstico de macetas y huertas. Su efectividad llamó la atención y ahora algunos expertos recomiendan aprovecharlas en lugar de desecharlas.

cáscaras de ajo
Las plantas pueden tener un beneficio extra para su crecimiento saludable a través de las cáscaras y así evitar un poco los fertilizantes fuertes.

Las plantas pueden tener un beneficio extra para su crecimiento saludable a través de las cáscaras y así evitar un poco los fertilizantes fuertes.

2 beneficios de las cáscaras de ajo en el suelo

  • El ajo contiene compuestos azufrados que se mantienen en parte en sus cáscaras. Cuando estas se incorporan a la tierra, liberan sustancias que tienen propiedades antimicrobianas y antifúngicas.
  • Esa liberación significa que pueden ayudar a reducir la presencia de hongos que afectan raíces o tallos y prevenir enfermedades frecuentes en ambientes húmedos.
  • Otro beneficio es que funcionan como repelente natural de insectos como pulgones, hormigas o gusanos que suelen atacar a las plantas. Al mismo tiempo, al descomponerse, aportan materia orgánica al suelo y enriquecen el sustrato con nutrientes valiosos para el desarrollo vegetal.

De esta manera, las cáscaras de ajo cumplen una doble función, protegen a las plantas de amenazas externas y mejoran la calidad del entorno de crecimiento. Es un recurso económico, fácil de aplicar y que se adapta a distintos tipos de cultivos, tanto ornamentales como de huerta.

cáscaras de ajo
Las plantas pueden tener un beneficio extra para su crecimiento saludable a través de las cáscaras y así evitar un poco los fertilizantes fuertes.

Las plantas pueden tener un beneficio extra para su crecimiento saludable a través de las cáscaras y así evitar un poco los fertilizantes fuertes.

Cómo usar las cáscaras correctamente en macetas y huertas

Para obtener resultados positivos, el sitio de la Huertina de Toni explica cómo conviene aplicar las cáscaras de ajo de forma sencilla y constante.

  • Una manera es triturarlas y mezclarlas con la tierra de la maceta o del cantero, lo que acelera su descomposición y la liberación de nutrientes.
  • También se pueden colocar enteras alrededor de la planta como una especie de cobertura que actúa como barrera contra insectos.
  • Otra opción es hervir las cáscaras y utilizar el agua resultante, una especie de extracto natural que sirve como riego protector. Lo importante es evitar el exceso, ya que en grandes cantidades pueden alterar el equilibrio del sustrato.
  • Combinadas con otros restos orgánicos, como cáscaras de huevo o café molido ya utilizado, potencian aún más su función en el jardín.

Este método casero no reemplaza fertilizantes complejos, pero sí representa un complemento práctico para mantener las plantas saludables con menos químicos.

cáscaras de ajo
Las plantas pueden tener un beneficio extra para su crecimiento saludable a través de las cáscaras y así evitar un poco los fertilizantes fuertes.

Las plantas pueden tener un beneficio extra para su crecimiento saludable a través de las cáscaras y así evitar un poco los fertilizantes fuertes.

Las cáscaras de ajo representan una alternativa simple y eficaz para quienes buscan fortalecer sus plantas de manera natural. Su capacidad para nutrir la tierra, mejorar la protección y repeler insectos las convierte en un recurso muy valioso. Por eso, se recomienda un uso correcto para transformarlas en un aliado esencial y así mantener la salud del jardín y de la huerta.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

dales una segunda oportunidad: como reciclar los restos de cafe que sobraron en tu casa

Dales una segunda oportunidad: cómo reciclar los restos de café que sobraron en tu casa

Por Redacción
Por qué deberías poner cáscaras de naranja en el microondas y qué pasa cuando lo hacés

Por qué deberías poner cáscaras de naranja en el microondas y qué pasa cuando lo hacés

Por Redacción
La personalidad natural de este signo lo convierte en una persona reservada y por lo tanto, confiable.

Aunque le cueste no decirlo: el signo del zodiaco que mejor guarda los secretos

Por Redacción
No es un gesto decorativo: por qué los jardineros recomiendan atar cintas en el tallo de las plantas

No es solo un gesto decorativo: por qué los expertos recomiendan atar cintas en el tallo de las plantas

Por Redacción