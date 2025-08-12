12 de agosto de 2025 - 11:43

No es por estética: por qué se recomienda enterrar cáscaras de limón cerca de tus plantas y para qué sirve

Plantas y jardinería natural: un truco sencillo con cáscaras de limón que aporta beneficios reales y potencia el crecimiento.

Por Andrés Aguilera

En la jardinería, cuidar las plantas y el jardín implica conocer técnicas que mejoren la salud del suelo y eviten plagas. Enterrar cáscaras de limón cerca de las raíces es una práctica natural que fortalece el crecimiento y protege las plantas. Dentro de los especialistas en plantas y consejos para el jardín, esta técnica es reconocida por sus múltiples beneficios.

Beneficios para las plantas y el jardín al enterrar cáscaras de limón en la tierra

Las cáscaras de limón aportan nutrientes como calcio, potasio y fósforo, fundamentales para el desarrollo saludable de las raíces y hojas.

Al descomponerse lentamente, mejoran la estructura del suelo, facilitando la aireación y retención de humedad.

image

Además, su aroma cítrico actúa como repelente natural para insectos y plagas que suelen atacar a las plantas del jardín.

Esta técnica contribuye a una jardinería más ecológica y libre de químicos, ideal para quienes buscan mantener un espacio verde sostenible.

Cómo usar las cáscaras de limón para potenciar la jardinería casera y cuidar las plantas

Para aprovechar al máximo, se recomienda trozar las cáscaras en pedazos pequeños y enterrarlas cerca del cepellón, a unos 5 centímetros de profundidad.

Es importante evitar colocarlas en exceso para no alterar el pH del suelo ni atraer animales indeseados.

Este método se puede combinar con otros abonos orgánicos como compost o restos de café para mejorar aún más la calidad del jardín.

También funciona como complemento para huertas urbanas, jardines florales y plantas de interior.

image

Precauciones y consejos para mantener un jardín saludable usando cáscaras de limón en jardinería

Si bien las cáscaras de limón son beneficiosas, es fundamental monitorear la respuesta de cada planta, ya que algunas especies son más sensibles a los ácidos.

Además, se recomienda evitar el uso de cáscaras tratadas con pesticidas o productos químicos que puedan dañar el ecosistema del jardín.

El equilibrio en la aplicación garantiza que el suelo mantenga su fertilidad sin generar toxicidad o desequilibrio en los microorganismos.

Por último, el uso responsable de esta técnica puede reducir el desperdicio orgánico y aportar a una jardinería más sustentable y natural.

