Las tapas de las botellas de leche no las tires más, son un tesoro en casa: dos formas útiles de aprovecharlas

Con un poco de ingenio e imaginación, las tapas plásticas pueden convertirse en objetos decorativos y funcionales para el hogar.

tapas
tapas
Por Redacción

En miles de hogares, las botellas de leche con tapa plásticaancha forman parte de la rutina diaria. Sin embargo, la mayoría de esas tapas termina en la basura, sumándose al problema de los residuos plásticos que tardan décadas en degradarse. Lo bueno es que con un poco de ingenio pueden convertirse en objetos decorativos y funcionales para el hogar.

Existen dos formas sencillas, económicas y sustentables de darles una segunda vida, convirtiéndolas en mosaicos plásticos para decorar y/o en tapas con imán para la heladera. Ambas ideas no requieren experiencia previa, se pueden hacer con pocos materiales y son perfectas para un momento creativo en casa.

tapas

1. Mosaicos plásticos para decorar

Esta opción transforma las tapas en piezas de color ideales para murales, macetas, portarretratos o incluso para cubrir mesas y bandejas. El resultado es un diseño llamativo, resistente y 100% personalizado.

Materiales necesarios:

  • Tapas plásticas anchas de botellas de leche (limpias y secas)
  • Pegamento fuerte o pistola de silicona caliente
  • Base rígida (madera, fibrofacil, maceta, vidrio o bandeja)
  • Pintura acrílica (opcional, si querés modificar el color)
  • Barniz transparente (opcional, para dar brillo y protección)
  • Lija fina (solo si la superficie a decorar lo requiere)
mosaico

Paso a paso:

  1. Juntar y limpiar las tapas: Lavarlas bien para eliminar restos de leche y secarlas completamente.
  2. Definir el diseño: Podés armar patrones geométricos, dibujos simples o un estilo más libre y abstracto.
  3. Preparar la base: Si la superficie es rugosa, lijarla para lograr mejor adherencia.
  4. Pintar las tapas (opcional): Si querés que combinen con una paleta de colores específica, pintarlas con acrílico y dejar secar.
  5. Pegar las tapas: Usar silicona caliente o un pegamento resistente. Colocarlas una por una, siguiendo el diseño planificado.
  6. Sellar (opcional): Aplicar una capa de barniz transparente para proteger el trabajo y facilitar la limpieza.
  7. Colocar o exhibir: Una vez seco, el mosaico estará listo para decorar cualquier espacio.
  8. Tip extra: Si cortás las tapas por la mitad con cuidado (usando una trincheta o cúter), podés lograr un efecto más plano y variado en el diseño.
    mosaico 1

2. Tapas con imán para la heladera

La heladera es uno de los puntos más visibles y transitados de la casa. Con unas simples tapas plásticas y un poco de creatividad, se pueden hacer imanes únicos para sujetar notas, fotos o recordatorios.

Materiales necesarios:

  • Tapas plásticas anchas de botellas de leche (limpias y secas)
  • Imanes planos pequeños (se consiguen en librerías o casas de manualidades)
  • Pistola de silicona caliente o pegamento de contacto
  • Pintura acrílica o esmalte sintético (opcional)
  • Marcadores permanentes, papeles decorativos o telas pequeñas (para personalizar)
  • Barniz en aerosol (opcional)

Paso a paso:

  1. Limpiar y secar las tapas: Asegurarse de que no tengan restos de humedad.
  2. Decorar la parte frontal: Podés pintarlas, forrarlas con papel estampado, pegarles pequeñas fotos, telas o incluso stickers.
  3. Proteger (opcional): Si usaste pintura o papel, aplicar barniz en aerosol para sellar y proteger el diseño.
  4. Pegar el imán: Colocar una gota de silicona caliente o pegamento fuerte en el centro de la parte trasera de la tapa y adherir el imán.
  5. Dejar secar bien: Esperar el tiempo indicado según el pegamento usado.
  6. Colocar en la heladera: Una vez listo, el imán decorado estará listo para lucirse y cumplir su función.
    imanes creativos

Variantes creativas:

  • Hacer series temáticas (frutas, animales, letras para formar palabras).
  • Usar tapas de distintos colores y tamaños para un efecto más dinámico.
  • Incorporar cuentas, botones o pequeñas piezas recicladas como relieve.
