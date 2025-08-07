No son solo para colgar la ropa: la mejor forma de reutilizar los broches, un tesoro que tenés en casa

El reciclaje doméstico y la reutilización de objetos ganan cada vez más protagonismo, los broches de ropa , de madera o plástico, que solemos tener en la soga del patio o en el fondo de algún cajón– pueden adquirir una nueva vida útil .

Lejos de limitarse a sostener prendas al sol, estos pequeños objetos tienen un gran potencial en el mundo del DIY ( hazlo tu mismo ), sobre todo si buscamos alternativas prácticas, económicas y sostenibles para ordenar o decorar el hogar .

Si tenés fotos impresas, postales de viajes o recortes que querés exhibir, pero no te convence la idea de comprar marcos individuales o llenar las paredes de clavos, los broches pueden convertirse en una solución tan estética como funcional.

Esta opción no solo es fácil de implementar, sino que también permite renovar el ambiente sin gastar dinero , y con la ventaja de que todo es removible.

Paso a paso:

Elegí el espacio donde querés colgar tus fotos: puede ser una pared vacía del living, el dormitorio o incluso un pasillo. Fijá la cuerda con clavos, chinches o ganchos en ambos extremos. Procurá que quede bien tensa para que las fotos no se deslicen hacia el centro. Decorá los broches si querés darle un toque personalizado. Pintalos, agregales detalles con marcador, papel estampado o pegatinas. Colgá tus recuerdos: sujetá las fotos, postales o frases impresas con los broches a lo largo de la cuerda. Podés cambiar el orden o reemplazarlas cuando quieras.

Cómo usar los broches como organizadores de cables

Otro uso muy útil para los broches es en el mundo tecnológico. Los cables de cargadores, auriculares, notebooks o electrodomésticos suelen enredarse con facilidad, generar desorden o incluso deteriorarse.

Acá es donde los broches entran en juego como una herramienta práctica y reutilizable. Además de ser una solución económica, este uso de los broches permite extender la vida útil de los cables al evitar tirones y dobleces innecesarios.

Materiales necesarios:

Broches de madera o plástico

(Opcional) Cinta adhesiva decorativa o marcador para etiquetar broches para ropa 1 Broches para organizar cables.

Paso a paso: