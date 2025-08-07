7 de agosto de 2025 - 17:00

No son solo para colgar la ropa: la mejor forma de reutilizar los broches, un tesoro que tenés en casa

Los broches tienen nuevas formas de uso económicas y sostenibles para ordenar o decorar el hogar a partir del reciclaje.

broches para ropa
broches para ropa 1
Gemini_Generated_Image_tvpn7atvpn7atvpn
Por Redacción

Lejos de limitarse a sostener prendas al sol, estos pequeños objetos tienen un gran potencial en el mundo del DIY (hazlo tu mismo), sobre todo si buscamos alternativas prácticas, económicas y sostenibles para ordenar o decorar el hogar.

Reciclaje: soporte para fotos o recuerdos

Si tenés fotos impresas, postales de viajes o recortes que querés exhibir, pero no te convence la idea de comprar marcos individuales o llenar las paredes de clavos, los broches pueden convertirse en una solución tan estética como funcional.

Materiales necesarios:

  • Broches de madera o plástico
  • Una cuerda resistente (puede ser hilo sisal, hilo encerado o incluso hilo de yute para una estética más rústica)
  • Dos clavos, ganchos o chinches para fijar la cuerda
  • Opcional: pintura, washi tape o marcadores para decorar los broches
    Gemini_Generated_Image_tvpn7atvpn7atvpn
    Broches para colgar fotos y recuerdos en casa.

    Broches para colgar fotos y recuerdos en casa.

Paso a paso:

  1. Elegí el espacio donde querés colgar tus fotos: puede ser una pared vacía del living, el dormitorio o incluso un pasillo.
  2. Fijá la cuerda con clavos, chinches o ganchos en ambos extremos. Procurá que quede bien tensa para que las fotos no se deslicen hacia el centro.
  3. Decorá los broches si querés darle un toque personalizado. Pintalos, agregales detalles con marcador, papel estampado o pegatinas.
  4. Colgá tus recuerdos: sujetá las fotos, postales o frases impresas con los broches a lo largo de la cuerda. Podés cambiar el orden o reemplazarlas cuando quieras.

Cómo usar los broches como organizadores de cables

Otro uso muy útil para los broches es en el mundo tecnológico. Los cables de cargadores, auriculares, notebooks o electrodomésticos suelen enredarse con facilidad, generar desorden o incluso deteriorarse.

Acá es donde los broches entran en juego como una herramienta práctica y reutilizable. Además de ser una solución económica, este uso de los broches permite extender la vida útil de los cables al evitar tirones y dobleces innecesarios.

Materiales necesarios:

  • Broches de madera o plástico
  • (Opcional) Cinta adhesiva decorativa o marcador para etiquetar
    broches para ropa 1
    Broches para organizar cables.&nbsp;

    Broches para organizar cables.

Paso a paso:

  1. Enrollá el cable como si fuera una soga pequeña, cuidando de no forzarlo ni doblarlo demasiado.
  2. Sujetalo con un broche, que actuará como pinza para mantener el cable en su lugar. Podés usar un broche por cable o uno más grande para agrupar varios.
  3. Etiquetá los broches si usás muchos: por ejemplo, uno para el cargador del celular, otro para los auriculares, otro para el cable de la notebook. Esto te ayudará a identificarlos rápidamente en cajones o estanterías.
  4. Guardalos juntos en una caja, frasco o cajón. Al estar organizados con broches, evitarás enredos y ahorrarás tiempo cada vez que los necesites.
