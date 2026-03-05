Para una limpieza a fondo: cómo cuidar tu licuadora con 2 ingredientes que todos tenemos en casa

La limpieza profunda de la licuadora resulta clave para mantener la higiene en la cocina y evitar la proliferación de bacterias. Este electrodoméstico se utiliza para procesar alimentos y, con el paso del tiempo, acumula restos en zonas difíciles de alcanzar. El lavado superficial con agua y detergente suele realizarse después de cada uso.
Por qué se debe prestar atención a la limpieza de la licuadora
Con el uso continuo aparecen pequeños restos de alimentos que las esponjas o cepillos no logran retirar. Esos residuos se acumulan en ranuras, debajo de las aspas o en sectores donde la mano no llega con facilidad. La presencia constante de humedad favorece la formación de moho y la aparición de olores desagradables. Esa situación puede afectar el sabor de las preparaciones posteriores y deteriorar el funcionamiento del equipo, ya que la suciedad genera mayor esfuerzo en el mecanismo del motor.
Para resolver este problema existe un método simple que aprovecha el propio movimiento de la licuadora. El procedimiento utiliza agua tibia, vinagre blanco y unas gotas de detergente. Al encender el aparato durante algunos segundos, la fuerza del giro distribuye la mezcla por todo el interior del vaso y permite desprender restos adheridos en lugares inaccesibles. El vinagre cumple una doble función: actúa como desinfectante natural y también como desengrasante capaz de neutralizar aromas persistentes.
Cómo limpiar la licuadora con vinagre paso a paso
El proceso resulta rápido y no requiere desarmar el electrodoméstico. Con pocos ingredientes se logra una limpieza profunda.
- Llenar el vaso
Colocar agua tibia hasta la mitad de la capacidad de la licuadora.
- Agregar vinagre blanco
Incorporar aproximadamente una taza para ayudar a desinfectar y eliminar olores.
- Sumar detergente para platos
Añadir algunas gotas de jabón líquido para facilitar la eliminación de grasa.
- Encender la licuadora
Tapar bien el vaso y accionar el motor entre 30 y 60 segundos a velocidad media.
- Refuerzo opcional con bicarbonato
Si existen manchas difíciles o restos pegados, agregar una cucharada de bicarbonato y batir unos segundos más.
- Desechar la mezcla
Vaciar el contenido en el fregadero una vez finalizado el ciclo.
- Enjuagar con agua limpia
Pasar agua corriente por el vaso y las cuchillas hasta eliminar cualquier resto de jabón o vinagre.
- Secar correctamente
Colocar el vaso boca abajo o secar con un paño limpio para evitar humedad acumulada.
Realizar este procedimiento al menos una vez por semana permite mantener la licuadora libre de residuos y microorganismos. El hábito prolonga la vida útil del aparato y asegura que cada preparación conserve su sabor original sin contaminación ni olores extraños.