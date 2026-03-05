Para una limpieza a fondo: cómo cuidar tu licuadora con 2 ingredientes que todos tenemos en casa

La limpieza profunda de la licuadora resulta clave para mantener la higiene en la cocina y evitar la proliferación de bacterias. Este electrodoméstico se utiliza para procesar alimentos y, con el paso del tiempo, acumula restos en zonas difíciles de alcanzar . El lavado superficial con agua y detergente suele realizarse después de cada uso.

Con el uso continuo aparecen pequeños restos de alimentos que las esponjas o cepillos no logran retirar. Esos residuos se acumulan en ranuras, debajo de las aspas o en sectores donde la mano no llega con facilidad . La presencia constante de humedad favorece la formación de moho y la aparición de olores desagradables. Esa situación puede afectar el sabor de las preparaciones posteriores y deteriorar el funcionamiento del equipo , ya que la suciedad genera mayor esfuerzo en el mecanismo del motor.

Una rutina de limpieza adecuada extiende la vida útil de los electrodomésticos.

Cómo realizar la limpieza de la pava y la licuadora en casa

Para resolver este problema existe un método simple que aprovecha el propio movimiento de la licuadora . El procedimiento utiliza agua tibia, vinagre blanco y unas gotas de detergente. Al encender el aparato durante algunos segundos, la fuerza del giro distribuye la mezcla por todo el interior del vaso y permite desprender restos adheridos en lugares inaccesibles. El vinagre cumple una doble función: actúa como desinfectante natural y también como desengrasante capaz de neutralizar aromas persistentes.

El proceso resulta rápido y no requiere desarmar el electrodoméstico. Con pocos ingredientes se logra una limpieza profunda.

- Llenar el vaso

Colocar agua tibia hasta la mitad de la capacidad de la licuadora.

- Agregar vinagre blanco

Incorporar aproximadamente una taza para ayudar a desinfectar y eliminar olores.

- Sumar detergente para platos

Añadir algunas gotas de jabón líquido para facilitar la eliminación de grasa.

- Encender la licuadora

Tapar bien el vaso y accionar el motor entre 30 y 60 segundos a velocidad media.

- Refuerzo opcional con bicarbonato

Si existen manchas difíciles o restos pegados, agregar una cucharada de bicarbonato y batir unos segundos más.

- Desechar la mezcla

Vaciar el contenido en el fregadero una vez finalizado el ciclo.

- Enjuagar con agua limpia

Pasar agua corriente por el vaso y las cuchillas hasta eliminar cualquier resto de jabón o vinagre.

- Secar correctamente

Colocar el vaso boca abajo o secar con un paño limpio para evitar humedad acumulada.

Licuadora Recetas caseras con ingredientes simples mejoran la limpieza natural en tu hogar.

Realizar este procedimiento al menos una vez por semana permite mantener la licuadora libre de residuos y microorganismos. El hábito prolonga la vida útil del aparato y asegura que cada preparación conserve su sabor original sin contaminación ni olores extraños.