Un método simple en el desagüe de la ducha elimina los olores y ayuda a desatascar las cañerías

Limpieza. El mal olor en la ducha no siempre proviene del agua, sino de la acumulación de residuos en el desagüe. La solución es fácil de realizar.

La mezcla puede neutralizar la suciedad de la ducha con los pasos correspondientes.

Por Lucas Vasquez

El desagüe de la ducha acumula con el tiempo restos de jabón, cabello y humedad constante que favorecen la aparición de bacterias y olores desagradables difíciles de eliminar. Aunque es una ventaja tener productos químicos, existe un método más simple, menos invasivo y económico que puede ayudar a limpiar en profundidad y mejorar el funcionamiento de las cañerías.

Este procedimiento, según Good Housekeeping, combina una reacción efervescente natural con limpieza mecánica para desprender la suciedad adherida en el interior del conducto. Además de neutralizar los malos olores, contribuye a prevenir atascos futuros si se realiza de manera periódica. El secreto está en respetar los tiempos de acción y utilizar agua caliente a la temperatura adecuada.

cañería tapada de la ducha
El método mejora el drenaje y previene obstrucciones en el corto plazo.

Cuál es la mezcla que actúa contra los olores desde el interior

El primer paso consiste en preparar una taza con ácido cítrico y vinagre blanco. Al mezclarse, estos ingredientes generan una reacción efervescente que ayuda a desprender residuos pegados en las paredes internas del desagüe.

  1. Una vez lista la preparación, debe verterse directamente en la rejilla de la ducha. Es fundamental dejarla actuar entre 15 y 30 minutos para que la reacción química penetre en la suciedad acumulada y comience a descomponer los restos responsables del mal olor.
  2. El ácido cítrico contribuye a disolver depósitos minerales y restos de jabón, mientras que el vinagre blanco actúa como agente desinfectante suave. Esta combinación no solo limpia, sino que también ayuda a neutralizar los olores persistentes sin necesidad de productos corrosivos.
  3. Transcurrido el tiempo indicado, se debe enjuagar con agua caliente a 60 grados. Esta temperatura permite arrastrar los residuos sueltos sin dañar la cañería, algo que podría ocurrir si se utiliza agua hirviendo en sistemas más sensibles.
cañería tapada de la ducha
El agua caliente y el bicarbonato pueden prevenir atascos en las cañerías.

Cómo se realiza el paso mecánico que termina de desatascar la cañería de la ducha

  • Luego del enjuague, se recomienda introducir un desatascador de pelo para retirar los restos sólidos que permanecen dentro del conducto. Puede utilizarse una herramienta específica o un alambre doblado en forma de gancho.
  • Este paso es clave, ya que gran parte de las obstrucciones se deben a acumulaciones de cabello que la mezcla líquida no elimina completamente. Al extraerlos manualmente, se restablece el flujo normal del agua y se evita que el problema reaparezca rápidamente.
  • Como mantenimiento preventivo, durante la semana se aconseja elegir un día para verter agua caliente junto con bicarbonato de sodio en el desagüe. Este hábito ayuda a conservar el interior más limpio y reduce la formación de nuevos depósitos.
cañería tapada de la ducha
Un gancho en la punta del alambre fino logra rescatar la suciedad acumulada en el camino.

El uso de ácido cítrico y vinagre blanco, seguido de agua caliente a 60 grados y un paso simple para extraer la suciedad del interior de las cañerías, constituye un método simple para eliminar olores y mejorar el drenaje de la ducha.

