2 de marzo de 2026 - 20:15

Adiós a la mesada de mármol y granito: la tendencia moderna que domina por su fácil mantenimiento

Durante años fueron sinónimo de lujo, pero una nueva tendencia está desplazando la mesada de mármol y granito. El material es de alta tecnología.

Este material es tendencia en decoración por su durabilidad, higiene y estética.

Por Lucas Vasquez

Durante décadas, el mármol y el granito marcaron el estándar en cocinas y baños por su apariencia elegante y su resistencia. Sin embargo, ambos presentan inconvenientes conocidos: son porosos, pueden mancharse y necesitan sellados periódicos para mantenerse en buen estado. Un material es tendencia en la actualidad por sus ventajas a corto y largo plazo.

En el presente, arquitectos y diseñadores impulsan este reemplazo porque promete resolver problemas sin sacrificar estilo. Se trata del cuarzo de ingeniería, un material que combina innovación y estética y que está transformando la forma de pensar las superficies del hogar.

La composición de este material fabricado es de 97% de cuarzo natural y resinas.

Qué es el cuarzo de ingeniería y por qué supera a los materiales tradicionales

El cuarzo de ingeniería está compuesto por un 97% de cuarzo natural unido con resinas especiales, lo que da como resultado una superficie extremadamente compacta y uniforme. A diferencia de las piedras naturales, no presenta vetas impredecibles ni microfisuras donde puedan acumularse líquidos o suciedad.

Su característica más destacada es que no es poroso

  • Esto significa que no absorbe manchas de café, vino, aceite u otros alimentos, un problema frecuente en los demás materiales como mármol y el granito.
  • Tampoco permite la proliferación de bacterias en su interior, lo que lo convierte en una opción especialmente valorada para cocinas.
  • Otra ventaja clave es su resistencia a los rayones y al desgaste diario. La dureza del cuarzo natural lo hace soportar golpes y uso intensivo sin perder su aspecto original.
  • Además, mantiene el color y el brillo con el paso del tiempo, incluso en espacios muy utilizados.
El cuarzo de ingeniería es una tendencia que redefine el diseño de interiores.

Como se mantiene este tipo de material en la cocina

Uno de los motivos principales de su popularidad es que prácticamente no necesita mantenimiento, según el sitio Science Direct.

  • A diferencia del mármol o el granito, no necesita selladores ni tratamientos especiales: solo debe limpiarse con un paño húmedo y productos suaves.
  • Esta facilidad de cuidado logra una solución ideal para hogares con rutinas intensas, donde la practicidad es tan importante como la estética.
  • Además, al ser un material fabricado, puede producirse en una amplia variedad de colores, acabados y estilos, desde imitaciones de piedra natural hasta diseños totalmente lisos y contemporáneos.

Su apariencia uniforme permite integrarlo en cocinas modernas, minimalistas o industriales, logrando superficies continuas y sofisticadas. Por eso, cada vez más proyectos de renovación lo eligen como protagonista.

El cuarzo de ingeniería se posiciona como el nuevo estándar en mesadas gracias a su combinación de resistencia, higiene y bajo mantenimiento, respecto al material de granito o mármol comúnmente utilizados.

