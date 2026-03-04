Efecto "Doctor House": un estudio revela lo positivo de que un médico sea antipático con sus pacientes

Expertos sostienen que los profesionales de la salud que tienen una actitud más distante con sus pacientes pueden tener un mejor desempeño profesional.

Efecto "Dr. House": el estudio que revela lo positivo de que un médico sea antipático con sus pacientes

La exitosa serie de los 2000, "Dr. House" logró un reconocimiento a nivel mundial al momento de su estreno, no sólo por la originalidad de su trama sino también por su personaje principal: Gregory House. Interpretado por el acto Hugh Laurie, House es un médico con una personalidad gruñona, insensible y sarcástica, pero con habilidades exepcionales para poder brindar diagnósticos médicos a pacientes que presentan cuadros atipicos y extraños.

Muchos espectadores que vieron la serie critican la actitud del protagonista por tratar, no sólo a sus pacientes, sino también a sus propios colegas de una manera fría, bruca y distante. Sin embargo, un estudio analizó el comportamiento del personaje y arrojó resultados interesantes respecto a este trato médico/paciente y cómo puede beneficiar a la hora de dar un diagnóstico.

Un estudio realizado por científicos en el Instituto Universitario de Lisboa, se basó en la personalidad del personaje del doctor House para analizar su comportamiento y determinar los efectos reales que puede causar en los pacientes. La investigación publicada en la revista Psych Journal, lanzó que los profesionales de la salud pueden ser más persuasivos si atienden a sus pacientes de una manera más fría y distante.

Investigadores portugueses realizaron un experiemento a casi 200 personas. A cada una se le brindó información y consejos sobre la salud de su piel: una voz fue la de un dermatólogo con tono frío y distante y la otra fue la de una mujer con tono amable. El detalle estaba en que ningún participante sabía a quién pertenecía realmente la voz que les hablaba.

Diagnóstico médico Un estudio reveló que la descortesía de un médico puede lograr una mayor persuación en un diagnóstico Al terminar la prueba, los voluntarios expresaron que la voz fría y grosera les dio la información de una manera más directa y los persuadió más fácilmente que la voz cálida y educada. Además, consideraron que la voz de la mujer era más agradable por ser educada aunque menos menos firme.