2 de marzo de 2026 - 16:26

Un estudio revela que la comida picante protege la salud por dos motivos especiales

Un estudio siguió a casi 500.000 adultos y hallaron un dato sorprendente sobre quienes consumen alimentos picantes con frecuencia, donde protege la salud.

Los resultados señalan beneficios concretos en la salud que impactan en la longevidad.

Foto:

WEB
Por Redacción

Durante mucho tiempo se creyó que el picante solo aportaba sabor intenso, pero una investigación científica puso el foco en sus efectos positivos sobre el organismo. Los datos obtenidos abren un debate sobre cómo ciertos hábitos alimentarios cotidianos pueden influir en la salud a largo plazo.

El estudio del British Medical Journal (BMJ) analizó a casi 500.000 adultos en China durante siete años y encontró que quienes consumían comidas picantes 6 o 7 veces por semana tenían un 14% menos de riesgo de muerte prematura. La conclusión despertó interés por los componentes activos de estos alimentos.

comida picante
Sus efectos inciden en procesos antiinflamatorios y cardiovasculares.

Por qué los alimentos picantes benefician al organismo

Uno de los motivos principales señalados en esta investigación está relacionado con la capacidad antiinflamatoria de los compuestos presentes en los alimentos picantes, especialmente la capsaicina. Esta sustancia, responsable del ardor característico del chile, puede ayudar a reducir procesos inflamatorios crónicos vinculados con diversas enfermedades.

La inflamación persistente está asociada con afecciones como diabetes, obesidad y trastornos autoinmunes. Incorporar ingredientes picantes con moderación podría contribuir a equilibrar estas respuestas del cuerpo, favoreciendo un funcionamiento más saludable del sistema inmunológico.

Además, estos compuestos también poseen propiedades antioxidantes, lo que ayuda a combatir el daño celular provocado por los radicales libres. Esto podría explicar parte del impacto positivo observado en la reducción del riesgo de mortalidad.

comida picante
Incluir picante en la semana, presenta mejores indicadores de longevidad.

Cuáles son los efectos positivos sobre el sistema cardiovascular

El segundo beneficio clave detectado por los especialistas está vinculado con el corazón y la circulación.

  • Los alimentos picantes pueden favorecer la salud cardiovascular al mejorar la circulación sanguínea y contribuir a mantener niveles adecuados de colesterol.
  • La capsaicina también ha sido relacionada con la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que facilita el flujo de sangre y reduce la presión arterial en algunas personas. Este efecto podría disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.
  • Asimismo, el consumo habitual de picante puede estimular el metabolismo y ayudar al control del peso corporal, otro factor determinante para proteger el sistema cardiovascular. Sin embargo, es recomendable mantener una dieta equilibrada y adaptar el consumo a la tolerancia individual.
comida picante

El estudio rescata que la comida picante no solo intensifica los sabores, sino que también podría aportar ventajas para la salud cuando se consume con regularidad.

