2 de marzo de 2026 - 12:50

Pasar un cubito de hielo sobre una sartén caliente: por qué se recomienda hacerlo antes de asar verduras en casa

Ayuda a verificar la temperatura y mejorar el dorado de las verduras antes de asarlas. El paso a paso.

Pasar un cubito de hielo sobre una sartén caliente por qué se recomienda hacerlo antes de asar verduras en casa (1)
Por Andrés Aguilera

Es un recurso simple que puede mejorar el sellado. La clave está en cómo reacciona el agua al tocar el metal caliente.

Qué sucede cuando un cubito de hielo toca una sartén caliente

Cuando el hielo (o el agua que se derrite) entra en contacto con una sartén bien precalentada, ocurre un fenómeno físico conocido como efecto Leidenfrost.

Según la física térmica, cuando una superficie supera aproximadamente los 180–200 °C, el agua no se evapora de inmediato al contacto directo, sino que forma una fina capa de vapor que la hace “flotar” y desplazarse por la superficie.

En la práctica, esto se ve así:

  • Si el agua se evapora al instante y se dispersa → la sartén está tibia.

  • Si las gotas se agrupan y “bailan” sobre la superficie → está en temperatura ideal.

Ese “baile” indica que el calor está distribuido de manera pareja.

Por qué ayuda antes de asar verduras

Las verduras necesitan una superficie bien caliente para dorarse y no hervirse en su propio jugo.

Pasar un cubito de hielo sobre una sartén caliente por qué se recomienda hacerlo antes de asar verduras en casa (2)

Si la sartén no está suficientemente caliente:

  • Las verduras liberan agua.

  • Se cocinan al vapor en lugar de dorarse.

  • Pierden textura crocante.

En cambio, cuando el metal alcanza la temperatura adecuada, se produce una reacción de dorado conocida como reacción de Maillard, responsable del sabor tostado y la textura caramelizada.

Probar con hielo o agua permite:

  • Confirmar que la sartén está lista.

  • Evitar zonas frías.

  • Lograr un sellado más parejo desde el primer contacto.

No “reorganiza moléculas”, pero sí ayuda a comprobar la uniformidad térmica.

Cómo hacerlo correctamente en casa

El procedimiento es simple:

  • Calentá la sartén vacía durante 2 a 4 minutos.

  • Pasá un pequeño cubito de hielo o unas gotas de agua.

  • Observá el comportamiento.

  • Secá rápidamente con papel antes de agregar aceite.

Es importante no abusar del hielo, especialmente en sartenes antiadherentes, para evitar cambios bruscos innecesarios.

También podés hacer la prueba con apenas unas gotas de agua, que generan el mismo efecto sin enfriar tanto la superficie.

Pasar un cubito de hielo sobre una sartén caliente por qué se recomienda hacerlo antes de asar verduras en casa (1)

Qué tener en cuenta para un mejor resultado

  • No sobrecargar la sartén con demasiadas verduras juntas.

  • Secar bien los vegetales antes de cocinarlos.

  • Usar fuego medio-alto, no máximo extremo.

  • Esperar a que se forme costra antes de moverlas.

Este pequeño paso previo puede marcar la diferencia entre verduras blandas y verduras bien doradas.

