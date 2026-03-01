Hígado graso: cuál es el mineral que podría reducir el riesgo y mejorar la insulina

Sumar 100 mg de magnesio a la ingesta diaria se asocia con una caída del 49% en la mortalidad por enfermedades del hígado y mejora la sensibilidad a la insulina.

El hígado graso afecta hoy a una de cada cuatro personas adultas, vinculándose frecuentemente con el sobrepeso y la diabetes tipo 2. Investigaciones recientes señalan que la calidad de los nutrientes, y específicamente la presencia de ciertos minerales, es determinante para que el hígado procese las grasas correctamente.

El magnesio ha surgido como un micronutriente esencial en el metabolismo de los lípidos y el control metabólico general. Los especialistas advierten que su deficiencia no es solo un síntoma colateral, sino un factor activo que agrava las dolencias hepáticas existentes y dificulta los procesos de reparación celular necesarios para evitar daños permanentes en el órgano.

image El impacto del magnesio en la prevención de la cirrosis El mecanismo por el cual este mineral protege la salud reside en su capacidad para intervenir en reacciones enzimáticas críticas. El magnesio actúa directamente en el uso de grasas y carbohidratos, permitiendo un metabolismo más eficiente que evita la acumulación de lípidos dentro de las células hepáticas. Además, participa activamente en la acción de la insulina a nivel celular; una mayor sensibilidad a esta hormona se traduce en un menor depósito de grasa, un beneficio crucial para personas con alteraciones metabólicas previas.

Cuando los niveles de este mineral en las células del hígado son particularmente bajos, se desencadena una respuesta inflamatoria que sabotea la capacidad de regeneración del tejido. Esta interferencia daña el proceso de reparación natural, provocando fibrosis y acelerando la transición hacia cuadros de cirrosis. Según datos del estudio Magnesio y enfermedad hepática, publicado en Annals of Translational Medicine, aumentar la ingesta diaria de este mineral en apenas 100 mg está directamente vinculado con una disminución del 49% en el riesgo de mortalidad en pacientes con estas patologías.

image Cinco claves del magnesio para proteger el hígado El rol del magnesio es integral y abarca desde la síntesis de proteínas hasta la producción de energía celular, funciones que son vitales para que el hígado mantenga su capacidad de recuperación ante agresiones externas. Mantener niveles adecuados ayuda a estabilizar el perfil lipídico y el peso corporal, atacando los frentes que más presionan la salud hepática en el tiempo. Para aprovechar estos beneficios, los expertos destacan cinco funciones clave donde el mineral marca la diferencia: