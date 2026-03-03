Un estudio revela que los adultos mayores ganan fuerza muscular con porciones diarias de mantequilla de maní

Un nuevo estudio sugiere que incorporar mantequilla de maní a la dieta diaria podría aportar beneficios concretos en la fuerza muscular de los adultos mayores . La investigación fue realizada por especialistas de la Universidad de Deakin, en Australia, y publicada en el Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

El trabajo siguió durante seis meses a 120 personas de 65 años o más que vivían solas y presentaban riesgo de caídas. Aquellos que consumieron aproximadamente tres cucharadas diarias (unos 43 gramos) de mantequilla de maní natural mostraron mejoras en una prueba clave de función física.

Si bien la velocidad al caminar no registró cambios, los participantes lograron realizar la prueba de sentarse y levantarse cinco veces consecutivas a un ritmo 1,23 segundos más rápido que el grupo de control.

Según el investigador principal, el doctor Sze-Yen Tan, esta diferencia puede parecer pequeña, pero estudios previos indican que una mejora de un segundo ya es clínicamente significativa y podría asociarse con menor discapacidad futura.

La prueba de sentarse y levantarse es un indicador de potencia muscular en la parte inferior del cuerpo y está vinculada con la independencia funcional, un aspecto central en la salud de los adultos mayores .

Proteínas y prevención de caídas

Los investigadores señalaron que quienes consumieron mantequilla de maní aumentaron su ingesta de proteínas y grasas saludables sin ganar peso. La producción rápida de fuerza es esencial para prevenir caídas, ya que permite reaccionar ante un tropiezo o incorporarse con agilidad.

Sin embargo, los expertos advierten que no se trata de una solución milagrosa. El estudio no midió tasas reales de caídas ni fracturas, y los beneficios fueron moderados.

No reemplaza el ejercicio

Los especialistas coinciden en que la estrategia más efectiva combina adecuada nutrición con entrenamiento de resistencia y equilibrio. La mantequilla de maní puede ser un complemento accesible y fácil de incorporar, pero no sustituye la actividad física.

En síntesis, sumar este alimento a la dieta podría contribuir a mejorar la fuerza muscular, siempre dentro de un enfoque integral de cuidado de la salud en los adultos mayores.