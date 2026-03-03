3 de marzo de 2026 - 10:38

Un estudio revela que los adultos mayores ganan fuerza muscular con porciones diarias de mantequilla de maní

Consumir una porción diaria de mantequilla de maní podría mejorar la fuerza muscular en adultos mayores, según una investigación reciente sobre salud y nutrición.

Por Ignacio Alvarado

Leé además

no es hacer pesas: el ejercicio que fortalece las piernas en adultos mayores y lo recomienda harvard

No es hacer pesas: el ejercicio que fortalece las piernas en adultos mayores y lo recomienda Harvard

Por Ignacio Alvarado
La ciencia lo confirma: los videojuegos pueden ser beneficiosos para los adultos mayores.

Según la ciencia, los videojuegos previenen el Alzheimer y fortalecen la memoria en los adultos mayores

Por Sofía Serelli

El trabajo siguió durante seis meses a 120 personas de 65 años o más que vivían solas y presentaban riesgo de caídas. Aquellos que consumieron aproximadamente tres cucharadas diarias (unos 43 gramos) de mantequilla de maní natural mostraron mejoras en una prueba clave de función física.

image

Mejora en una prueba clave

Si bien la velocidad al caminar no registró cambios, los participantes lograron realizar la prueba de sentarse y levantarse cinco veces consecutivas a un ritmo 1,23 segundos más rápido que el grupo de control.

Según el investigador principal, el doctor Sze-Yen Tan, esta diferencia puede parecer pequeña, pero estudios previos indican que una mejora de un segundo ya es clínicamente significativa y podría asociarse con menor discapacidad futura.

La prueba de sentarse y levantarse es un indicador de potencia muscular en la parte inferior del cuerpo y está vinculada con la independencia funcional, un aspecto central en la salud de los adultos mayores.

image

Proteínas y prevención de caídas

Los investigadores señalaron que quienes consumieron mantequilla de maní aumentaron su ingesta de proteínas y grasas saludables sin ganar peso. La producción rápida de fuerza es esencial para prevenir caídas, ya que permite reaccionar ante un tropiezo o incorporarse con agilidad.

Sin embargo, los expertos advierten que no se trata de una solución milagrosa. El estudio no midió tasas reales de caídas ni fracturas, y los beneficios fueron moderados.

No reemplaza el ejercicio

Los especialistas coinciden en que la estrategia más efectiva combina adecuada nutrición con entrenamiento de resistencia y equilibrio. La mantequilla de maní puede ser un complemento accesible y fácil de incorporar, pero no sustituye la actividad física.

En síntesis, sumar este alimento a la dieta podría contribuir a mejorar la fuerza muscular, siempre dentro de un enfoque integral de cuidado de la salud en los adultos mayores.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

¿Tenés 65 años y tus hijos te visitan poco? Esta puede ser la razón.

Si tenés más de 65 años y ves a tus hijos dos veces al año, esto cambia tu idea del amor

Por Sofía Serelli
no es andar en bici: la rutina de 5 minutos que mejora el equilibrio en adultos mayores

No es andar en bici: la rutina de 5 minutos que mejora el equilibrio en adultos mayores

Por Ignacio Alvarado
un estudio revela que el consumo regular de queso podria desempenar un papel protector frente a un problema de salud global

Un estudio revela que el consumo regular de queso podría desempeñar un papel protector frente a un problema de salud global

Por Ignacio Alvarado
no es caminar ni bicicleta fija: rutina de 3 ejercicios para adultos mayores que sufren de artrosis de rodilla

No es caminar ni bicicleta fija: rutina de 3 ejercicios para adultos mayores que sufren de artrosis de rodilla

Por Daniela Leiva