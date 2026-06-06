La temperatura exacta a la que hay que cocinar el pollo para que quede jugoso: el dato que cambia todo

Preparar pollo parece una tarea sencilla, pero lograr que quede realmente jugoso no siempre resulta fácil. En el mundo de las recetas, la cocina, la comida casera y la gastronomía , existe un dato que marca una diferencia enorme entre una carne tierna y una completamente seca.

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Muchas personas cocinan el pollo durante demasiado tiempo por miedo a que quede crudo. El problema es que ese exceso de cocción termina eliminando gran parte de los jugos naturales de la carne.

Por eso, los especialistas recomiendan prestar más atención a la temperatura interna que al reloj.

La temperatura que recomiendan los expertos

Según los estándares internacionales de seguridad alimentaria, el pollo debe alcanzar una temperatura interna de 74 °C.

Ese punto permite eliminar posibles bacterias y, al mismo tiempo, conservar una textura agradable para la comida.

Para comprobarlo, los cocineros utilizan termómetros de cocina insertados en la parte más gruesa de la pieza.

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Por qué el pollo se seca

Cuando la temperatura supera ampliamente los 74 °C, las proteínas comienzan a contraerse y expulsan humedad.

Como consecuencia, la carne pierde jugosidad y se vuelve más dura. Este es uno de los errores más frecuentes que aparecen en muchas recetas caseras.

Otro consejo de los expertos en gastronomía es dejar reposar el pollo entre cinco y diez minutos después de retirarlo del fuego.

Durante ese tiempo, los jugos internos se redistribuyen y ayudan a mantener una mejor textura.

Además, conviene evitar pinchar repetidamente la carne mientras se cocina, ya que esto favorece la pérdida de líquidos.

Las mejores recetas suelen basarse en detalles simples que cambian completamente el resultado final. En este caso, conocer la temperatura correcta puede transformar una preparación común en una excelente comida.

Por eso, la próxima vez que cocines pollo, olvidate de calcular solo por tiempo y empezá a prestar atención a los grados. Tu cocina y tu comida lo van a notar de inmediato.