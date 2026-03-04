Para una mejor limpieza: cuánto tiempo deberías ventilar en tu casa, según los expertos

El aire del interior de casa puede acumular polvo, humedad y partículas en suspensión que impactan en la salud y el estado de ánimo sin que resulte evidente a simple vista. La ventilación diaria permite renovar la limpieza de ese ambiente cargado y reducir la contaminación interna generada por actividades cotidianas.

Arquitectos y especialistas en diseño del hábitat recomiendan abrir las ventanas en momentos específicos del día para optimizar la calidad del aire sin afectar la temperatura del hogar. Esta práctica se aplica durante todo el año y cobra especial relevancia en espacios cerrados como dormitorios, cocinas y baños .

Cuando el aire exterior ingresa, aumenta la concentración de oxígeno en el interior . Ese recambio genera una sensación inmediata de frescura y favorece mayor claridad mental. La ventilación también arrastra polvo, ácaros y polen que permanecen suspendidos en ambientes cerrados. Al disminuir estas partículas, se reduce el riesgo de irritaciones respiratorias y episodios alérgicos, especialmente en personas sensibles .

Además de mejorar la oxigenación, abrir las ventanas contribuye a regular la humedad. La condensación acumulada en paredes y techos favorece la aparición de moho y olores persistentes.

La circulación de aire fresco reduce esa acumulación y mantiene los espacios más secos. En cocinas y baños, donde la generación de vapor resulta frecuente, la ventilación diaria evita que los aromas y la humedad se instalen de forma permanente.

El momento más conveniente para ventilar

- El horario influye en la eficacia del recambio.

- Muchos profesionales aconsejan abrir las ventanas temprano por la mañana, cuando el aire suele encontrarse más limpio y con menor concentración de contaminantes.

- En zonas urbanas con tránsito intenso, la franja de la tarde o la noche puede resultar más adecuada, ya que disminuye la polución exterior.

No se requiere una apertura prolongada. Con diez minutos de ventilación cruzada alcanza para renovar el aire sin que la vivienda pierda calor en invierno ni acumule exceso de temperatura en verano.

Recomendaciones para una ventilación eficaz

Abrir ventanas ubicadas en extremos opuestos del hogar genera corriente cruzada y acelera el recambio.

- En días con alta presencia de polen o polvo conviene evitar la ventilación si viven personas alérgicas en la casa.

- La combinación de aireación diaria y limpieza frecuente de pisos y superficies mantiene un entorno más saludable y reduce la acumulación de partículas.