Ideal para el asado del domingo: el truco de limpieza para dejar tu parrilla como nueva

Pasar un corcho natural por la parrilla caliente se convirtió en un truco de limpieza práctico que muchos asadores incorporan en la previa del asado. El procedimiento apunta a mejorar la limpieza de las varillas antes de colocar la carne y reducir la posibilidad de que se adhiera durante la cocción.

Se realiza minutos antes de empezar a cocinar, cuando la estructura ya tomó temperatura pero no presenta llamas altas. La técnica circula cada vez con mayor frecuencia entre aficionados a la parrilla que buscan soluciones simples y económicas para mejorar el resultado final.

El método consiste en deslizar un corcho natural sobre las barras calientes . La textura porosa del material permite arrastrar restos adheridos de cocciones anteriores y absorber parte de la grasa superficial acumulada. Esa acción contribuye a:

- Reducir el riesgo de que la carne se adhiera.

- Facilitar una limpieza rápida antes de iniciar el asado.

El corcho soporta calor moderado sin desintegrarse de inmediato, lo que permite ejercer presión firme mientras se frota.

Cómo aplicar correctamente la técnica

- Encender el fuego y esperar a que la parrilla alcance temperatura.

- Retirar o controlar las llamas altas.

- Sujetar un corcho natural con una pinza resistente.

- Frotar con firmeza sobre cada varilla caliente.

- Retirar los residuos con un trapo seco o papel absorbente.

La acción se realiza siempre con la parrilla caliente, ya que el calor facilita que la grasa se ablande y se desprenda con mayor facilidad.

Precauciones a tener en cuenta

El uso debe limitarse a corchos naturales, ya que los sintéticos pueden derretirse.

- La pinza resulta indispensable para evitar quemaduras.

- Si la parrilla presenta acumulación excesiva de suciedad o carbonización gruesa, el corcho no reemplaza al cepillo de acero, sino que funciona como complemento.

- Este recurso no modifica la cocción en sí misma, pero optimiza la superficie de contacto antes de colocar la carne. En la lógica del asado, donde cada detalle incide en el resultado, pequeñas acciones previas pueden marcar diferencias concretas en textura y limpieza posterior.