Un renovador casero para los plásticos del auto los deja como nuevos: no es silicona

Un truco casero con dos ingredientes comunes le devuelve el brillo y el color al interior de los autos. Evita la silicona pegajosa y elimina olores atrapados.

Estos ingredientes brindan un método accesible para el mantenimiento del auto.

Estos ingredientes brindan un método accesible para el mantenimiento del auto.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Con el paso del tiempo, los plásticos del interior del auto pierden color, se resecan y acumulan suciedad difícil de remover. Muchos productos (como la silicona) ofrecen soluciones rápidas, pero también pueden dejar residuos o un brillo artificial poco duradero.

Frente a esto el sitio de Consumer Reports ofrece una alternativa simple, hecha con dos ingredientes comunes que guardamos en la cocina y renuevan el aspecto de las superficies actuando como limpiador profundo y neutralizador de olores.

renovador para vehículos
Mejorar la limpieza dentro del auto deja un aroma más agradable.

Mejorar la limpieza dentro del auto deja un aroma más agradable.

Cómo preparar y aplicar el renovador casero con bicarbonato de sodio y aceite vegetal

  1. Para realizarlo, se mezcla una pequeña cantidad de bicarbonato con aceite vegetal hasta formar una pasta fácil de extender.
  2. Luego, se aplica con un paño suave sobre los plásticos limpios y secos.
  3. Es importante darle movimientos circulares suaves y una vez realizado, debe retirarse el excedente con otro paño seco para evitar marcas. El procedimiento puede repetirse cuando las superficies vuelvan a verse opacas.

Este método resulta especialmente útil para quienes buscan una solución económica y rápida para mantener el interior del auto en buen estado sin recurrir a productos químicos agresivos.

Por qué el bicarbonato limpia y elimina olores dentro del auto

El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para absorber humedad y neutralizar malos olores. En superficies plásticas del auto, ayuda a desprender la suciedad adherida sin rayar ni dañar el material.

  • Al aplicarlo suavemente, penetra en pequeñas irregularidades donde se acumulan polvo y restos grasos. Esto permite una limpieza más completa, especialmente en zonas de uso frecuente como el tablero, las puertas o la consola central.
  • Además, su acción desodorizante contribuye a eliminar aromas persistentes que pueden quedar atrapados en el interior, como humo, comida o humedad.
renovador para vehículos
La mezcla de bicarbonato y aceite logran un interior cuidado y reluciente.

La mezcla de bicarbonato y aceite logran un interior cuidado y reluciente.

El aceite vegetal devuelve brillo y flexibilidad

El aceite vegetal (de cualquier tipo) cumple la función de hidratar el plástico reseco. Al absorberse en la superficie, devuelve un tono más uniforme y un brillo natural sin dejar sensación pegajosa.

Esta capa también ayuda a reducir la apariencia opaca causada por el desgaste y la exposición al sol. Con el uso moderado, el resultado es un acabado más prolijo y duradero que el de algunos productos sintéticos.

La combinación con bicarbonato genera una pasta suave que limpia mientras restaura, evitando el exceso de grasa y dejando una terminación homogénea.

renovador para vehículos

Cuidar los detalles del vehículo no siempre necesita de grandes gastos en silicona u otros productos. Con ingredientes simples como el bicarbonato y el aceite, es posible renovar los plásticos y mantenerlos limpios sin pegotes.

