Un renovador casero para los plásticos del auto los deja como nuevos: no es silicona

Con el paso del tiempo, los plásticos del interior del auto pierden color, se resecan y acumulan suciedad difícil de remover. Muchos productos (como la silicona) ofrecen soluciones rápidas, pero también pueden dejar residuos o un brillo artificial poco duradero.

Frente a esto el sitio de Consumer Reports ofrece una alternativa simple, hecha con dos ingredientes comunes que guardamos en la cocina y renuevan el aspecto de las superficies actuando como limpiador profundo y neutralizador de olores.

Este método resulta especialmente útil para quienes buscan una solución económica y rápida para mantener el interior del auto en buen estado sin recurrir a productos químicos agresivos.

El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para absorber humedad y neutralizar malos olores. En superficies plásticas del auto, ayuda a desprender la suciedad adherida sin rayar ni dañar el material.

El aceite vegetal (de cualquier tipo) cumple la función de hidratar el plástico reseco. Al absorberse en la superficie, devuelve un tono más uniforme y un brillo natural sin dejar sensación pegajosa.

La mezcla de bicarbonato y aceite logran un interior cuidado y reluciente.

Esta capa también ayuda a reducir la apariencia opaca causada por el desgaste y la exposición al sol. Con el uso moderado, el resultado es un acabado más prolijo y duradero que el de algunos productos sintéticos.

La combinación con bicarbonato genera una pasta suave que limpia mientras restaura, evitando el exceso de grasa y dejando una terminación homogénea.

renovador para vehículos WEB

Cuidar los detalles del vehículo no siempre necesita de grandes gastos en silicona u otros productos. Con ingredientes simples como el bicarbonato y el aceite, es posible renovar los plásticos y mantenerlos limpios sin pegotes.