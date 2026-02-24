Qué significa la señal de tránsito con dos flechas opuestas dentro de un rombo amarillo

La señal de tránsito , de un rombo amarillo con dos flechas negras en sentidos contrarios, advierte que la vía pasa a ser de doble circulación . Es una señal preventiva clave porque informa que, desde ese punto o más adelante, habrá vehículos circulando en sentido opuesto por la misma calzada.

De acuerdo con manuales de señalización vial utilizados por organismos como la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), esta señal es preventiva en el manejo : no impone una acción específica, pero obliga a extremar la atención.

Al ingresar a caminos rurales o zonas urbanas angostas.

En rutas donde un desvío obliga a compartir carril.

En obras donde cambia temporalmente la circulación.

Al finalizar un tramo de autopista o avenida de un solo sentido.

Muchos siniestros ocurren cuando el conductor asume que la vía sigue siendo de un solo sentido.

Al aparecer esta señal, conviene:

Reducir la velocidad.

Mantenerse estrictamente dentro del carril.

No invadir la línea central.

Evitar sobrepasos riesgosos.

En rutas donde el ancho es reducido, esta advertencia cobra todavía más relevancia.

Cómo diferenciarla de otras señales similares

Puede confundirse con otras advertencias, pero no indican lo mismo:

Flechas en forma de “Y” : señalan bifurcación, no doble sentido.

Señal de carril reversible : suele tener indicación luminosa.

Cartel de incorporación lateral: muestra entrada de otro flujo, no tránsito frontal.

Aquí el mensaje es claro: habrá autos de frente.

Qué hacer al ingresar a un tramo de doble circulación

Si venías por una vía rápida o mano única y aparece esta señal:

Reacomodá tu posición en el carril.

Verificá la línea amarilla o blanca central.

Ajustá la velocidad al entorno.

Aumentá la distancia de seguimiento.

Especialmente de noche o con lluvia, la presencia de vehículos en sentido contrario incrementa el riesgo si no se respeta el eje central.