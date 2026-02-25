25 de febrero de 2026 - 13:00

Así se vería la Toyota Hilux versión 2035: diseño, potencia y características

Imaginada por IA, esta Toyota Hilux mezcla diseño futurista y soluciones útiles. Cómo sería, qué tecnologías sumaría y qué mantendría.

Por Andrés Aguilera

Una Hilux 2035 “made by IA” sería más eficiente, más conectada y más segura, con versiones híbridas o eléctricas orientadas al trabajo pesado.

Cómo sería el diseño exterior de la Hilux 2035 según la IA

La IA suele empujar hacia un look más limpio y funcional, con detalles que apuntan a mejorar consumo y estabilidad.

En concreto, se imaginaría con:

  • Frente más cerrado (menos entradas de aire) por motores híbridos/eléctricos.

  • Ópticas LED matriciales finas, con firma luminosa en “C”.

  • Capó más bajo y líneas laterales más tensas para ganar aerodinámica.

  • Pasos de rueda marcados, pero integrados a un diseño menos “cuadrado”.

  • Caja con soluciones modulares: divisores, anclajes rápidos y tapa rígida opcional.

Qué tecnología y equipamiento sumaría por dentro

En 2035, la Hilux (imaginada) se apoyaría fuerte en asistencia a la conducción y confort, sin volverse frágil para el campo.

Lo más esperable:

  • Tablero 100% digital con modo trabajo/off-road (info de carga, inclinación, tracción).

  • Pantalla central grande, pero con teclas físicas para lo esencial (clima, 4x4, volumen).

  • Cámaras 360° con “vista bajo el chasis” asistida (útil para piedras, zanjas y huellas).

  • Conectividad total: actualizaciones OTA (por internet) y perfiles de conductor.

  • Materiales lavables y resistentes: tapizados “heavy duty” y pisos tipo goma premium.

Qué motor tendría: híbrida, eléctrica y una opción para el trabajo duro

Acá aparece la mayor diferencia con la Hilux actual. Para 2035, la IA normalmente plantea electrificación en varias capas, porque mejora torque y eficiencia.

Podría haber tres caminos:

  • Híbrida (HEV): ideal para quien usa ciudad + ruta, con ahorro y autonomía tradicional.

  • Híbrida enchufable (PHEV): para hacer trayectos cortos en modo eléctrico y tener motor térmico como respaldo.

  • Eléctrica (BEV): enfocada en torque instantáneo, uso urbano y flotas, con batería grande y carga rápida.

Para Argentina, la versión más “realista” como transición suele ser la híbrida: menos dependencia de cargadores y mejor adaptación a distancias largas.

Qué cambios de seguridad y manejo tendría

En una pick-up de 2035, la IA agrega sistemas que hoy ya existen en gamas altas, pero más refinados.

Por ejemplo:

  • Frenado autónomo mejorado (detecta motos, peatones y animales).

  • Control de crucero adaptativo más suave en ruta.

  • Asistente de carril con correcciones leves (no invasivas).

  • Gestión inteligente de tracción 4x4 según superficie (arena, barro, ripio).

  • Modo remolque avanzado: estabilización y cámaras específicas para enganche.

