Cuánto sale el Toyota Corolla en Argentina: el precio del auto más confiable del mercado

El Toyota Corolla se mantiene como uno de los autos más confiables en Argentina , destacándose por su trayectoria y equilibrio entre tecnología, confort y precio competitivo, factores que lo posicionan como una de las opciones más elegidas dentro del segmento mediano del mercado local actual.

En el competitivo mercado de autos en Argentina , el Toyota Corolla logra sostener su liderazgo gracias a la confiabilidad de la marca y su buen valor de reventa. Su precio se ubica en un rango medio-alto, pero sigue siendo atractivo para quienes buscan durabilidad.

El posicionamiento del Toyota Corolla dentro de los autos en Argentina responde a su equilibrio entre eficiencia, tecnología y seguridad. La marca japonesa consolidó este modelo como referente en el segmento, manteniendo una propuesta competitiva en términos de precio frente a rivales directos.

Otro factor clave del Toyota Corolla en Argentina es su constante actualización tecnológica. Dentro del universo de autos , este modelo combina innovación y confiabilidad sin disparar su precio , lo que explica su permanencia como uno de los más buscados.

Precio del Toyota Corolla en abril 2026

Toyota Corolla XLI 2.0 CVT: $38.500.000

Toyota Corolla XEI 2.0 CVT: $42.300.000

Toyota Corolla SEG 2.0 CVT: $46.800.000

Toyota Corolla Hybrid XEI: $44.900.000

Toyota Corolla Hybrid SEG: $48.200.000 image

Los valores corresponden a Argentina y pueden variar según concesionario, disponibilidad y condiciones del mercado de autos.

Características del Toyota Corolla

El motor del Toyota Corolla ofrece opciones nafteras y híbridas, lo que lo posiciona como uno de los autos más eficientes en Argentina, manteniendo un equilibrio adecuado entre rendimiento y precio dentro de su segmento.

En consumo, el Toyota Corolla se destaca entre los autos de Argentina, especialmente en sus versiones híbridas, que permiten reducir significativamente el gasto de combustible sin elevar demasiado el precio final del vehículo.

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La tecnología del Toyota Corolla incluye pantalla multimedia, conectividad y asistencias a la conducción. Dentro de los autos en Argentina, estos elementos refuerzan su propuesta de valor sin perder competitividad en precio.

En seguridad, el Toyota Corolla incorpora múltiples airbags y sistemas avanzados como asistencias activas. En el mercado de autos de Argentina, estas características lo posicionan como uno de los más completos en relación con su precio.

El confort del Toyota Corolla es otro de sus puntos fuertes, con buen espacio interior y calidad de materiales. Entre los autos disponibles en Argentina, ofrece una experiencia equilibrada considerando su precio.

Frente a otros autos del mercado en Argentina, el Toyota Corolla mantiene un posicionamiento sólido gracias a su confiabilidad histórica y estabilidad de precio, consolidándose como una de las opciones más elegidas del segmento.