Se consolidan las ventas de autos eléctricos chinos en Mendoza

En Argentina se vive un verdadero boom de ventas de autos eléctricos e híbridos chinos que llegaron masivamente a principios de 2026, gracias a la eliminación del arancel del 35% para la importación de hasta 50 mil unidades por año.

La condición que fijó el Gobierno nacional fue que sean híbridos y eléctricos , y tengan un precio FOB (libre de impuestos y gastos) de US$ 16.000 . Esta apertura tiene una duración de 5 años.

A principios de este año llegaron cerca de 7.000 vehículos, con planes de expansión de marcas como BYD, entre otras. En tanto la red de carga está en desarrollo, con alianzas como la de Geely con ChargeBox, para mejorar la disponibilidad de puntos.

El hecho de que en Argentina no está desarrollada esta red muchas veces representa un obstáculo para quienes buscan un auto eléctrico.

Sin dudas, esta novedosa medida modificó el panorama del sector, que vive un proceso de reconversión que apunta a ofrecer vehículos más eficientes con precios accesibles, y también es una apuesta para que el país se inserte en el mercado mundial y en la incorporación de nuevas tecnologías.

Los modelos compiten en todos los segmentos con los automóviles tradicionales con oferta ya existente en el mercado; en la mayoría de los casos con precios más competitivos o con mejor equipamiento.

Qué pasa en la provincia

Mendoza no escapa a esta tendencia y se suma a las provincias argentinas con mayor penetración de autos chinos a principios de 2026, como Tucumán, Córdoba, San Juan, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Hoy las principales concesionarias locales exhiben elegantes y sofisticados modelos, muy atractivos por su diseño moderno, vanguardista, y con prestaciones premium.

La transición hacia la movilidad sostenible ya no es una tendencia: es una realidad que se consolida en el mercado argentino. Y en Cuyo, un actor clave que está liderando ese cambio con marcas chinas de última generación es Grupo Lorenzo, uno de los de mayor trayectoria en la comercialización y postventa de vehículos eléctricos e híbridos de origen chino.

Juan Manuel Sales, gerente de JAC Lorenzo y BAIC Lorenzo, lo resume con datos concretos: “La venta de productos híbridos se ha incrementado notablemente y todo lo que teníamos en stock de eléctricos se vendió rápidamente”.

Los modelos más demandados hablan por sí solos. En eléctricos, el BAIC EU5 y el JAC EV 30X lideran las preferencias. En híbridos, el BJ30 (en sus versiones 4x2 y 4x4) y el JAC JS6 híbrido son los que más se llevan.

Los precios reflejan una propuesta accesible para un segmento premium: los eléctricos oscilan entre US$ 27.000 y 30.000, mientras que los híbridos van de US$ 33.500 a 42.500 según la versión.

Modelo JAC EV 3OX, de BAIC

Una pregunta recurrente

Sales no evade la pregunta que más se repite en el salón de ventas: ¿y si quiero viajar? La falta de cargadores rápidos en rutas largas sigue siendo el principal reparo de los clientes.

“Por ahora, estos vehículos están pensados para movimientos más cortos, para el uso diario en la ciudad. Generalmente, quien los compra hoy lo hace como segundo auto de la casa, para el día a día”, explicó el gerente del grupo mendocino.

Con una autonomía promedio de 400 kilómetros, el argumento de Sales es contundente: “La carga eléctrica representa apenas un 10% del gasto que tenés llenando un tanque de combustible. A eso se suman los beneficios impositivos que tienen estos vehículos, que terminan haciendo la diferencia”.

Y resalta que, con una sola carga domiciliaria durante 8 horas, en la misma red eléctrica que se carga cualquier dispositivo eléctrico, el usuario puede tener una movilidad eléctrica durante una semana, con uso moderado.

cada vez se venden mas

Varios años en el rubro

Grupo Lorenzo no llegó ayer al segmento chino. Lleva siete años trabajando con estas marcas y eso, según Sales, marca la diferencia: “Conocemos muy bien tanto el proceso de venta como la postventa, que es un aspecto clave. Son vehículos que ofrecen una relación precio-calidad muy competitiva y prestaciones realmente altas”.

A esto hay que sumarle una garantía excepcional para el mercado, de 7 años en el vehículo y de 8 sobre la batería. Pero el gran respaldo que ofrecen es el compromiso de recompra.

“Hoy ya se perdió gran parte del temor hacia los vehículos chinos. De hecho, el 35% de las unidades que se importan en la Argentina son de ese origen. Con el compromiso de recompra, el cliente puede entregar su unidad usada y acceder a un modelo superior, financiando la diferencia o pagando de contado. Es una forma concreta de dar respaldo y confianza”, indica Sales.

Un líder en ventas

BAIC Motors se destaca por la calidad y la tecnología de avanzada de sus modelos. De hecho, es el socio estratégico de Mercedes-Benz y fabrica en China los modelos Clase E de chasis largo, Clase C, el nuevo Clase A y los SUV Mercedes-Benz GLC y GLA.

Además, es líder mundial en ventas de vehículos totalmente eléctricos. En China, el mercado más grande del mundo de autos eléctricos, BAIC fue la marca más vendida en 2017, con un total de 91.237 vehículos comercializados.

Robusta es la BAIC BU 30

La marca que pisa fuerte en Territorio Yacopini

BYD pasó de ser fabricante de baterías recargables a convertirse en un líder global en energías limpias. Fue la primera automotriz del mundo en abandonar la producción de vehículos a combustión para enfocarse exclusivamente en modelos eléctricos e híbridos, y desde hace más de una década lidera las ventas de vehículos de nuevas energías en China.

La marca referente a nivel mundial en vehículos eléctricos e híbridos abrió las puertas de su nuevo concesionario oficial BYD Yacopini. La propuesta se apoya en cinco pilares fundamentales: cero emisiones, cero ruido, autonomía competitiva, bajo costo de mantenimiento y tecnología inteligente al servicio del usuario, respaldada por la batería más segura, eficiente y compacta del mundo.

Entre los modelos disponibles se destacan tres vehículos que responden a distintos perfiles de usuario, bajo un mismo concepto de movilidad eficiente y ecológica.

El BYD Dolphin Mini es un hatchback 100% eléctrico, ideal para el uso urbano. Con una autonomía de hasta 380 kilómetros, se adapta a los desplazamientos diarios con total libertad, sin emisiones contaminantes y con costos de mantenimiento mínimos.

Su diseño moderno, conectividad avanzada y tamaño compacto lo convierten en una opción atractiva para jóvenes y familias urbanas. Su precio arranca en los US$ 22.990.

Mayor confort

El BYD Yuan Pro, en formato SUV, ofrece mayor espacio interior y una conducción más robusta. También alcanza una autonomía de hasta 380 kilómetros, combinando eficiencia, confort y tecnología, con un interior diseñado para brindar una experiencia de manejo segura y sofisticada. Su precio parte de los US$ 29.990.

Por su parte, el BYD Song Pro está pensado para quienes buscan mayor potencia y versatilidad. Se trata de un vehículo híbrido enchufable (PHEV) que combina un motor eléctrico con uno a combustión, logrando una autonomía total de hasta 1.030 kilómetros.

Esta configuración permite realizar viajes largos sin depender exclusivamente de la red de carga eléctrica, gracias a un sistema inteligente que optimiza el uso de ambas fuentes de energía y reduce las emisiones. Su valor de venta arranca en los US$ 34.990.

Carga simple y accesible

La carga de los vehículos BYD es simple y flexible. Puede realizarse mediante cargadores domiciliarios de mayor potencia, cargadores portátiles de emergencia que se enchufan a cualquier toma y también en estaciones de servicio o puntos de carga pública, facilitando la adopción de la movilidad eléctrica.

El desembarco de BYD en Argentina tiene a Mendoza como uno de sus puntos estratégicos de referencia. Actualmente, la marca ya cuenta con una red de postventa y soporte técnico en la provincia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario, con planes de expansión hacia otras en el corto plazo.

Este esquema garantiza disponibilidad de repuestos, técnicos especializados y atención personalizada, consolidando un ecosistema de movilidad que va más allá de la compra del vehículo.

Cambio de escenario

Adrián Yacopini, fundador de Territorio Yacopini, analizó el nuevo mercado que se abre con la incorporación de los autos chinos al mercado. Fue en el marco de una entrevista realizada en el ciclo Valor Agregado, conducido por la periodista Soledad González.

“El año pasado fue muy volátil. Hubo una decisión del Gobierno nacional que impactó de lleno en el mercado, que fue permitir el ingreso de 50.000 autos de fabricación china con arancel cero. Eso modificó completamente el escenario”, detalló.

Y sumó: “En lo personal, estudié mucho una marca que hoy es protagonista a nivel mundial, BYD. A partir de ese análisis, nos entregaron la concesión y hoy representamos a la marca en Mendoza y San Juan”.

Añadió que la geografía de la provincia es particular y muy apta para camionetas debido a los terrenos y las fincas. “Ahí se divide en dos grandes grupos: el auto chico, que es el futuro que se viene con la electromovilidad, y las camionetas. La energía alternativa ofrece mucha tecnología, seguridad y un ahorro en el consumo de combustible bastante significativo comparado con un vehículo de combustión”, dijo.

Una de las características de la marca es que las baterías tienen ocho años de garantía y el primer service es a los 15 mil kilómetros. “Tiene una autonomía de cuatrocientos kilómetros; en la semana ni vos ni yo hacemos esa distancia. El domingo a la tarde lo pones a cargar y listo”, explicó Yacopini en el ciclo Valor Agregado.

Por último, señaló que con la compra de algunos modelos se regala e instala el cargador en la casa del cliente. “Tiene dos enchufes: uno de carga lenta, que dura unas cuatro horas para el total de la batería, y otro de carga rápida que en 15 minutos te carga para cien kilómetros más. No solamente se evita la pérdida de tiempo de ir a una estación de servicio, sino que se logra un gran ahorro”, detalló.

Otra marca se sumó al mercado mendocino

DFSK desembarcó en Mendoza de la mano de Genco, con una propuesta que combina híbridos enchufables y utilitarios eléctricos. De esta manera, los mendocinos tienen una nueva opción para elegir el modelo que mejor se adecue a las necesidades de la familia o de los jóvenes.

La marca china llega con una amplia trayectoria como fabricante y desde hace años está presente en nuestro país. Su importador es el Grupo Corven, que también tiene una extensa historia en el rubro. La propuesta comercial incluye a los SUV y a los utilitarios.

Por ejemplo, el E5 (SUV) es un híbrido enchufable (motor eléctrico y combustión), con una autonomía de 1.150 kilómetros. Cuenta con caja automática tipo CVT, opción secuencial y un paquete de prestaciones orientadas a confort y el uso cotidiano.

La línea de utilitarios totalmente eléctricos ofrece 280 kilómetros de autonomía, y están disponibles con box y box refrigerado, apuntando a la logística y eficiencia de los costos operativos en empresas.