Autos: Qué pasó con los eléctricos en 2025

Con un fuerte rebote interanual, pero con señales de enfriamiento hacia el cierre del año el mercado automotor argentino terminó 2025 con un balance positivo . De este modo, se registró un incremento en los patentamientos en general y un avance del mercado de autos eléctricos, aunque todavía con un peso marginal dentro del total.

Según el informe de mercado de SIOMAA, durante diciembre se patentaron 23.997 vehículos 0km en todo el país. Si bien el número implicó una caída del 32,3% respecto de noviembre mostró una suba del 10,3% en la comparación interanual. Con ese resultado, el año cerró con 612.178 unidades patentadas, lo que representa un crecimiento del 47,8% frente a 2024.

El dato anual confirma que 2025 fue un año de recuperación para el sector automotor, luego de un 2024 atravesado por la recesión, la escasez de unidades y las restricciones cambiarias. Mes a mes, los patentamientos mostraron subas interanuales muy significativos, especialmente en el primer semestre. Durante ese lapso registraron incrementos superiores al 70% e incluso al 100% en algunos meses, como enero.

Dentro de este panorama general, los vehículos 100% eléctricos continuarán ganando visibilidad, aunque su participación sigue siendo reducida en relación con el tamaño total del mercado. En diciembre se patentaron 142 unidades eléctricas, lo que significó una caída del 38,3% respecto de noviembre, pero un salto muy significativo frente a diciembre de 2024. En el acumulado del año, los autos eléctricos alcanzaron 1.279 patentamientos, más del doble que en 2024, con una suba del 129,6% interanual. El liderazgo quedó en manos de BYD, que concentró cerca del 27% del total anual.

Pese al crecimiento, los eléctricos siguen representando una porción mínima del mercado total de vehículos 0 km. La expansión estuvo traccionada principalmente por flotas corporativas, pruebas piloto y nichos específicos de consumidores, más que por una adopción masiva. Entre los factores que aún limitan su desarrollo aparecen el alto precio relativo, la falta de infraestructura de carga y la ausencia de incentivos fiscales de alcance nacional.

Financiamiento y autos más vendidos

El cierre del año dejó en evidencia una desaceleración y diciembre mostró una baja mensual pronunciada, asociada tanto a factores estacionales como a un menor dinamismo de la demanda. El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó que la segunda mitad del año estuvo marcada por cuestiones electorales, movimientos económicos, cambiarios, algunas semanas de incertidumbre política local y luego también un fuerte apoyo internacional. “En el medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos con un ritmo más que aceptable”, destacó Beato al explicar el enfriamiento observado en el segundo semestre.

El impulso estuvo explicado, en gran medida, por una mayor normalización en la oferta de vehículos, una mejora relativa en las condiciones de financiamiento y un reacomodamiento de precios tras la devaluación previa. A lo largo del año, los autos y los comerciales livianos concentraron la mayor parte del mercado, con más de 579.000 unidades patentadas. En tanto, los vehículos comerciales pesados totalizaron algo más de 21.000 unidades, también con una suba interanual.

“La gran novedad fue la vuelta de la financiación y también una oferta de vehículos cada vez más completa que ha generado mucha competencia entre las marcas de siempre y las que llegaron”, sumó Beato. Agregó que las concesionarias trabajan junto a las fábricas, el gremio y el estado para ver de cómo potenciar un mercado que puede beneficiarse por una macroeconomía que muestra signos concretos de recuperación.

El desafío para el próximo año será sostener el volumen general de ventas en un contexto macroeconómico más exigente y, al mismo tiempo, generar las condiciones necesarias para que la movilidad eléctrica.