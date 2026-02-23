Dólar a la baja: a cuánto cotiza este lunes 23 de febrero

El dólar minorista sigue en busca de un piso y cotiza este lunes 23 de febrero a $1.340 para la compra y $ 1.390 para la venta en el Banco Nación . Se trata de una baja de $5 respecto al cierre del viernes y la menor cifra registrada desde el 14 de octubre de 2025 ($1.385), previo a las elecciones de medio término.

El dólar oficial perforó los $1.400 y toca su nivel más bajo desde octubre de 2025

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 23 de febrero

En lo que va del 2026, el dólar cayó 5% en términos nominales. El descenso responde a un "veranito cambiario" impulsado por la fuerte liquidación de la cosecha de trigo y el ingreso de divisas tras colocaciones de deuda corporativa y provincial. Asimismo, el auge del carry trade y una menor demanda de divisas, luego del pico de compras a fines de 2025, fortalecieron el peso.

A pesar de que el Banco Central acumuló compras por USD 2.413 millones en el año (sumando USD 167 millones este último viernes), las reservas internacionales mostraron un crecimiento moderado de solo USD 400 millones, situándose en USD 46.261 millones.

Dólar: cómo acceder a un precio de $175 sin límites (Imagen ilustrativa / Web)

Además, respecto al riesgo país , indicador financiero que mide la probabilidad de que una nación incumpla sus obligaciones de deuda externa, la semana se inicia para Argentina en 519 puntos , a 37 puntos del piso de 482 unidades que alcanzó en 29 de enero.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.807 (BNA)

Las personas físicas pueden comprar dólares sin la restricción de USD 200 mensuales, aunque la compra de billetes por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el objetivo de preservar la economía formal.

A cuánto está el dólar blue

Compra: $1.405

Venta: $1.425 (-0,35%)

Dólar cripto

Compra: $1.377,16

Venta: $1.421,57

Dólar MEP (Bolsa)

El dólar MEP, o dólar Bolsa, permite acceder a divisas mediante la compra de bonos argentinos que cotizan tanto en pesos como en dólares. No requiere una cuenta en el exterior, pero sí una cuenta comitente habilitada para operar desde el homebanking.

Compra: $1.395,64

Venta: $1.396,02 (-0,48%)

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

El dólar CCL se utiliza principalmente por empresas para cambiar pesos por dólares en el exterior, mediante la compra y venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.439,25

Venta: $1.441,52 (-0,68%)

El Banco Central aclara que los ahorristas que compren dólares oficiales no podrán operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, como parte de una medida destinada a desalentar el denominado “rulo”.