El dólar oficial perforó los $1.400 y toca su nivel más bajo desde octubre de 2025

El dólar blue retrocedió a $1.430 y los financieros operaron con leves descensos, en una jornada marcada por la ampliación de la brecha cambiaria.

El dólar oficial perfora en la última rueda de la semana los $1.400 para la venta en el segmento minorista. Se trata de su nivel más bajo desde mitad de octubre de 2025.

En el sector minorista, el dólar que se vende en el Banco Nación (BNA) se ubica en $1.395 para la venta y en $1.345 para la compra. Por su parte, en el sector informal, el dólar blue cayó a $1.430 para la venta y $1.410 para la compra.

De esta manera, el dólar suma en febrero un retroceso significativo de $70. Asimismo, se posiciona $85 por debajo del nivel con el que finalizó 2025 ($1.480). No registraba una cotización tan baja desde el 15 de octubre pasado, cuando había cerrado en $1.385.

dólar 18 febrero Dólar miércoles 18 de febrero 2026. WEB A nivel mayorista, el tipo de cambio acumula un descenso de casi 4% a nivel mensual. En este sentido, el mayorista cede $15 y opera a $1.374 para la venta, y la brecha contra el techo de la banda cambiaria, que es hoy es de $1.595,93, alcanza el 16,2%, su nivel más alto desde el 3 de julio de 2025.

Los contratos de dólar futuro anotan bajas generalizadas de hasta el 1,3%.