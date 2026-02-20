20 de febrero de 2026 - 18:46

El dólar oficial perforó los $1.400 y toca su nivel más bajo desde octubre de 2025

El dólar blue retrocedió a $1.430 y los financieros operaron con leves descensos, en una jornada marcada por la ampliación de la brecha cambiaria.

El precio del dólar este viernes 20 de febrero

El precio del dólar este viernes 20 de febrero

Foto:

WEB
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El dólar oficial perfora en la última rueda de la semana los $1.400 para la venta en el segmento minorista. Se trata de su nivel más bajo desde mitad de octubre de 2025.

Leé además

Dólar jueves 19 de febrero 2026.

Cayó el dólar oficial en medio del paro nacional y el debate de la Reforma Laboral: a cuánto cerró

Por Redacción Economía
Dólar viernes 20 de febrero 2026.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 20 de febrero

Por Redacción Economía

En el sector minorista, el dólar que se vende en el Banco Nación (BNA) se ubica en $1.395 para la venta y en $1.345 para la compra. Por su parte, en el sector informal, el dólar blue cayó a $1.430 para la venta y $1.410 para la compra.

De esta manera, el dólar suma en febrero un retroceso significativo de $70. Asimismo, se posiciona $85 por debajo del nivel con el que finalizó 2025 ($1.480). No registraba una cotización tan baja desde el 15 de octubre pasado, cuando había cerrado en $1.385.

dólar 18 febrero
Dólar miércoles 18 de febrero 2026.

Dólar miércoles 18 de febrero 2026.

A nivel mayorista, el tipo de cambio acumula un descenso de casi 4% a nivel mensual. En este sentido, el mayorista cede $15 y opera a $1.374 para la venta, y la brecha contra el techo de la banda cambiaria, que es hoy es de $1.595,93, alcanza el 16,2%, su nivel más alto desde el 3 de julio de 2025.

Los contratos de dólar futuro anotan bajas generalizadas de hasta el 1,3%.

Por otro lado, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.833. En tanto, en el promedio de entidades financieras que recoge el Banco Central (BCRA) lo hace a $1.410,57.

En lo que respecta a los dólares financieros, el MEP cae 0,3% a los $1.404,31 y el contado con liquidación (CCL) cotiza estable a $1447,09.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dólar miércoles 18 de febrero 2026.

Dólar hoy: el oficial arrancó la semana sin sobresaltos y cerró en $1.420 tras el receso por Carnaval

Por Redacción Economía
Dólar jueves 19 de febrero 2026.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 19 de febrero

Por Redacción Economía
Dólar miércoles 18 de febrero 2026.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 18 de febrero

Por Redacción Economía
Dólar hoy, 12 de febrero

Dólar hoy: el oficial mantuvo su nivel más bajo en tres meses y cerró la jornada en $1.415

Por Redacción Economía