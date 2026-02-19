19 de febrero de 2026 - 18:21

Cayó el dólar oficial en medio del paro nacional y el debate de la Reforma Laboral: a cuánto cerró

El dólar oficial mostró una caída de $10 frente al cierre previo, mientras que el blue cerró nuevamente en alza. A cuánto cotiza el mayorista, MEP y CCL.

Las entidades financieras decidieron mantener su operatoria habitual pese a la medida de fuerza, lo que permitió que el mercado funcionara sin interrupciones. en ese contexto, la cotización se movió con poca volatilidad tanto en el segmento formal como en el informal.

Cotizaciones. Reservas del BCRA

En el Banco Nación, el dólar cerró a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, marcando una caída de $10 frente al cierre previo.

En el resto de las entidades, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en una franja que fue de $1.420 a $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una suba de 0,35% en la jornada. El dólar mayorista se ubicó en $1.393,5, bajó 0,2% y quedó a 201 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.594,36).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,12% a $1.408,4, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,44% hasta los $1.446,6.

Las reservas del Banco Central(BCRA) se ubicaban el miércoles en US$45.129 millones, luego de haber comprado US$80 millones y haber superado el 20% de la meta pactada para este año.

