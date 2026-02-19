Cayó el dólar oficial en medio del paro nacional y el debate de la Reforma Laboral: a cuánto cerró

El dólar oficial mostró una caída de $10 frente al cierre previo, mientras que el blue cerró nuevamente en alza. A cuánto cotiza el mayorista, MEP y CCL.

En una jornada atravesada por el paro nacional convocado por la CGT y otros gremios en medio del debate de la Reforma Laboral en Diputados, el mercado cambiario mostró escasos movimientos. El dato más relevante fue la baja del dólar oficial, que retrocedió diez pesos respecto del día anterior.

Las entidades financieras decidieron mantener su operatoria habitual pese a la medida de fuerza, lo que permitió que el mercado funcionara sin interrupciones. en ese contexto, la cotización se movió con poca volatilidad tanto en el segmento formal como en el informal.

Cotizaciones. Reservas del BCRA En el Banco Nación, el dólar cerró a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, marcando una caída de $10 frente al cierre previo.

En el resto de las entidades, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en una franja que fue de $1.420 a $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una suba de 0,35% en la jornada. El dólar mayorista se ubicó en $1.393,5, bajó 0,2% y quedó a 201 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.594,36).