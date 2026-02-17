Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 18 de febrero

El precio del dólar oficial para la venta minorista abrirá este miércoles a $1.415 en Banco Nación, luego del feriado por carnaval. A su vez, el Banco Central continúa con la compra de esta divisa en el mercado y acumuló 615 millones de dólares la última semana.

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

El Banco Central encadenó 30 jornadas consecutivas de intervenciones compradoras en el mercado cambiario oficial, acumulando adquisiciones por USD 2.089 millones. Solo en la última semana, el resultado positivo fue de USD 615 millones. En paralelo, las reservas internacionales brutas aumentaron en USD 218 millones, hasta ubicarse en USD 45.158 millones.

En lo que transcurre de 2026, las compras de divisas por parte de la autoridad monetaria están estrechamente relacionadas con el incremento de los préstamos en dólares, dejando de lado los saldos vinculados al uso de tarjetas.

En el plano financiero y político, el Gobierno atravesó la última semana con señales favorables. El Tesoro consiguió refinanciar sus compromisos y además obtener financiamiento extra en una licitación, sin necesidad de aceptar tasas superiores a las vigentes en el mercado. Al mismo tiempo, el Banco Central profundizó la compra de dólares y ya superó los USD 2.000 millones acumulados en el año, favorecido por un escenario internacional débil del dólar.

Por otro lado, el desempeño de los activos argentinos estuvo influido por la volatilidad en Wall Street, donde continuó el ajuste de precios tras los máximos recientes y se observó un cambio en las carteras desde acciones tecnológicas hacia sectores considerados más seguros.

dólar 18 febrero Dólar miércoles 18 de febrero 2026. WEB

En cuanto a la deuda soberana en moneda extranjera (Bonares y Globales) mostró una suba cercana al 1% en promedio. Sin embargo, la disminución de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, de aproximadamente 17 puntos básicos en la semana, derivó en un leve incremento del riesgo país, que avanzó siete unidades hasta los 519 puntos básicos.