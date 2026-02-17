17 de febrero de 2026 - 08:40

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 18 de febrero

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este miércoles a $1.415. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país.

Dólar miércoles 18 de febrero 2026.

Dólar miércoles 18 de febrero 2026.

Foto:

IA Gemini
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El precio del dólar oficial para la venta minorista abrirá este miércoles a $1.415 en Banco Nación, luego del feriado por carnaval. A su vez, el Banco Central continúa con la compra de esta divisa en el mercado y acumuló 615 millones de dólares la última semana.

Leé además

Las fechas de cobro de AUH y SUAF dependen de la terminación del DNI.

ANSES febrero 2026: fechas de cobro y montos actualizados de AUH y SUAF

Por Redacción Economía
El ajuste de ANSES se calcula según la inflación de enero informada por el Indec.

Pensiones No Contributivas (PNC): la cifra que se cobrará en marzo con el aumento de ANSES

Por Redacción Economía
dólar 18 febrero
Dólar miércoles 18 de febrero 2026.

Dólar miércoles 18 de febrero 2026.

Precio del dólar para este miércoles en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este miércoles 18 de febrero

  • Banco Nación: $1.415
  • Banco Galicia: $1.420
  • Banco BBVA: $1.425
  • Banco Santander: $1.420
  • Banco Ciudad: $1.420
  • Banco Patagonia: $1.425
  • Banco Macro: $1.425
  • Banco Hipotecario: $1.420
  • Banco Supervielle: $1.418
  • Banco Credicoop: $1.420
  • Banco Piano: $1.420
  • Banco Comercio: $1.415
  • ICBC: $1.420
  • Brubank: $1.413

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

El Banco Central encadenó 30 jornadas consecutivas de intervenciones compradoras en el mercado cambiario oficial, acumulando adquisiciones por USD 2.089 millones. Solo en la última semana, el resultado positivo fue de USD 615 millones. En paralelo, las reservas internacionales brutas aumentaron en USD 218 millones, hasta ubicarse en USD 45.158 millones.

En lo que transcurre de 2026, las compras de divisas por parte de la autoridad monetaria están estrechamente relacionadas con el incremento de los préstamos en dólares, dejando de lado los saldos vinculados al uso de tarjetas.

En el plano financiero y político, el Gobierno atravesó la última semana con señales favorables. El Tesoro consiguió refinanciar sus compromisos y además obtener financiamiento extra en una licitación, sin necesidad de aceptar tasas superiores a las vigentes en el mercado. Al mismo tiempo, el Banco Central profundizó la compra de dólares y ya superó los USD 2.000 millones acumulados en el año, favorecido por un escenario internacional débil del dólar.

Por otro lado, el desempeño de los activos argentinos estuvo influido por la volatilidad en Wall Street, donde continuó el ajuste de precios tras los máximos recientes y se observó un cambio en las carteras desde acciones tecnológicas hacia sectores considerados más seguros.

dólar 18 febrero
Dólar miércoles 18 de febrero 2026.

Dólar miércoles 18 de febrero 2026.

En cuanto a la deuda soberana en moneda extranjera (Bonares y Globales) mostró una suba cercana al 1% en promedio. Sin embargo, la disminución de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, de aproximadamente 17 puntos básicos en la semana, derivó en un leve incremento del riesgo país, que avanzó siete unidades hasta los 519 puntos básicos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El programa apunta a que los contribuyentes corrijan inconsistencias antes de una fiscalización tradicional.

Cumplimiento fiscal: ARCA reglamentó el programa para facilitar el cumplimiento tributario voluntario

Por Redacción Economía
Dólar hoy, 12 de febrero

Dólar hoy: el oficial mantuvo su nivel más bajo en tres meses y cerró la jornada en $1.415

Por Redacción Economía
Dólar viernes 13 de febrero 2026.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 13 de febrero

Por Redacción Economía
Dólar jueves 12 de febrero 2026.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 12 de febrero

Por Redacción Economía