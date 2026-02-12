12 de febrero de 2026 - 09:37

Pensiones No Contributivas (PNC): la cifra que se cobrará en marzo con el aumento de ANSES

ANSES aplicará en marzo un aumento del 2,88% a las Pensiones No Contributivas y mantendrá el bono de $70.000 sin actualización.

El ajuste de ANSES se calcula según la inflación de enero informada por el Indec.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La ANSES aplicará en marzo un aumento del 2,88% a las Pensiones No Contributivas (PNC), de acuerdo con la movilidad vigente. El ajuste impactará en todas las prestaciones alcanzadas por el esquema previsional.

Además, los beneficiarios seguirán cobrando el bono de $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024. Esta situación reduce el impacto real de la suba en los haberes finales.

¿De cuánto es el aumento de las Pensiones No Contributivas (PNC) que paga ANSES en marzo?

El incremento del 2,88% que aplicará ANSES en marzo se calcula en base a la inflación de enero informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Aunque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 2,9%, el organismo previsional toma el dato con dos decimales.

Así quedarán los montos:

  • PNC por vejez: subirán de $251.478,05 a $258.720,62. Con el bono de $70.000, el total será de $328.720,62. El aumento real será del 2,25%.

  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): pasará de $287.403,48 a $295.680,70. Con el bono, alcanzará los $365.680,70. El incremento real será del 2,32%.

  • PNC por discapacidad: aumentarán de $251.478,05 a $258.720,62. Con el refuerzo, el total será de $328.720,62. La mejora real también será del 2,25%.

  • PNC para madres de siete hijos: se elevarán de $359.254,35 a $369.600,88. Con el bono, el haber llegará a $439.600,88. El aumento real será del 2,41%.

Con la entrada en vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, los actuales titulares pasarán a integrar la nueva PNC por discapacidad para la protección social. La conversión será automática, no implicará una suba en el monto, pero permitirá la compatibilidad con empleo registrado.

Qué puede pasar con las Pensiones No Contributivas (PNC) y cómo evitar la baja en ANSES

La normativa vigente habilita a ANSES a suspender o dar de baja una PNC ante determinadas situaciones. Entre las principales causas se encuentran:

  • No responder citaciones a auditorías médicas o socioeconómicas.

  • Tener datos personales desactualizados.

  • No acreditar la discapacidad cuando sea requisito (por ejemplo, con CUD vigente).

  • Percibir el beneficio de manera indebida o incompatible.

  • No registrar ingresos al país durante tres meses consecutivos.

  • No cobrar la prestación durante tres meses seguidos sin justificación.

También puede caducar por fallecimiento, renuncia o incompatibilidad con otra prestación previsional.

Ante las consultas, desde EconoBlog aclararon que cada caso debe analizarse según la ley bajo la cual se otorgó el beneficio. Por eso, quienes cobran una Pensiones No Contributivas (PNC) sin CUD deben verificar qué requisitos regían al momento del alta y seguir las notificaciones oficiales para evitar inconvenientes con ANSES.

