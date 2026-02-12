Convocan a emprendedores mendocinos a participar del diseño de políticas públicas

La Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) , junto a la Subsecretaría de Emprendedores del Ministerio de Economía de la Nación y con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para La Libertad y otros aliados estratégicos, lanzó la segunda edición de la Encuesta Nacional a Emprendedores de Argentina #CreáFuturo .

El relevamiento apunta a obtener datos actualizados sobre la situación de emprendimientos, pymes y empresas , tanto en Mendoza como en el resto del país .

La iniciativa busca construir un diagnóstico preciso del sector productivo, identificar oportunidades y obstáculos, y generar insumos que sirvan de base para el diseño y la evaluación de políticas públicas orientadas al fortalecimiento del ecosistema emprendedor.

En un contexto de expansión y diversificación del entramado emprendedor, la encuesta propone captar información confiable y representativa sobre cómo es emprender hoy en la Argentina . La participación de emprendedores mendocinos resulta clave para reflejar las particularidades regionales y contribuir a una mirada verdaderamente federal.

“Este fue un año de gran dinamismo, que dio lugar a nuevos vínculos, ideas y desafíos para continuar impulsando al sector productivo. Esta encuesta seguirá siendo una herramienta clave para escuchar a las pymes y a los emprendedores de todo el país”, señaló Rosalía Fucello, directora nacional de Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras . Según indicó, los resultados permitirán fortalecer el acompañamiento al sector privado a través de acciones alineadas con sus necesidades reales.

image

Nuevas preguntas y mirada comparada con el mundo

Entre las novedades de esta edición, #CreáFuturo incorpora preguntas vinculadas al uso de la tecnología y su impacto en los negocios, así como variables de impacto social y ambiental, con el objetivo de analizar cómo estas dimensiones se relacionan con la rentabilidad desde la perspectiva del emprendedor.

Además, se suman preguntas de contexto país que se replican en encuestas globales, lo que permitirá comparar el ecosistema argentino con otros escenarios internacionales. Para Silvia Torres Carbonell, miembro del Consejo Directivo de ASEA y directora del GEM Global Entrepreneurship Monitor, este enfoque resulta clave en el nuevo escenario político-económico. “Es fundamental recabar información sobre cuáles son los retos y cuáles son las nuevas oportunidades para impulsar políticas públicas que favorezcan a todo el sector”, sostuvo.

image

Participación abierta hasta fin de febrero

Tras una primera edición realizada en 2024, que reunió más de 3.000 respuestas de emprendedores de todo el país, desde ASEA esperan ampliar la convocatoria y alcanzar una mayor diversidad de regiones y sectores productivos.

“Esperamos recibir respuestas de todo el país para obtener un panorama realmente representativo. Creemos en el emprendedor de hoy como la pyme del mañana y en la pyme como motor de la economía”, afirmó Victoria Barbagelata, directora ejecutiva de la entidad.

La encuesta está dirigida a emprendedores y dueños de pymes, y permanecerá abierta hasta el 28 de febrero de 2026. Quienes deseen participar pueden completar el formulario en https://asea.org.ar/creafuturo, sumando su experiencia y visión al diseño del futuro productivo argentino.