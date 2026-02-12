12 de febrero de 2026 - 11:26

Convocan a emprendedores mendocinos a participar del diseño de políticas públicas

ASEA lanzó la segunda edición de una encuesta nacional, para relevar la realidad del ecosistema emprendedor y generar información que oriente decisiones.

La Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) abrió la convocatoria a la segunda edición de la Encuesta Nacional a Emprendedores de Argentina

La Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) abrió la convocatoria a la segunda edición de la Encuesta Nacional a Emprendedores de Argentina

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), junto a la Subsecretaría de Emprendedores del Ministerio de Economía de la Nación y con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para La Libertad y otros aliados estratégicos, lanzó la segunda edición de la Encuesta Nacional a Emprendedores de Argentina #CreáFuturo.

Leé además

Se abrieron los sobres de la licitación de 17 áreas de exploración y explotación petrolera en Mendoza

Cuántas empresas presentaron ofertas en la licitación de áreas hidrocarburíferas en Mendoza

Por Redacción Economía
La YPF del Área de Control Integrado de Uspallata ya carga combustible con normalidad desde este jueves.

Fin de la clausura: la YPF de Uspallata retoma operaciones tras regularizar su situación

Por Redacción Economía

La iniciativa busca construir un diagnóstico preciso del sector productivo, identificar oportunidades y obstáculos, y generar insumos que sirvan de base para el diseño y la evaluación de políticas públicas orientadas al fortalecimiento del ecosistema emprendedor.

“Este fue un año de gran dinamismo, que dio lugar a nuevos vínculos, ideas y desafíos para continuar impulsando al sector productivo. Esta encuesta seguirá siendo una herramienta clave para escuchar a las pymes y a los emprendedores de todo el país”, señaló Rosalía Fucello, directora nacional de Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras. Según indicó, los resultados permitirán fortalecer el acompañamiento al sector privado a través de acciones alineadas con sus necesidades reales.

image

Nuevas preguntas y mirada comparada con el mundo

Entre las novedades de esta edición, #CreáFuturo incorpora preguntas vinculadas al uso de la tecnología y su impacto en los negocios, así como variables de impacto social y ambiental, con el objetivo de analizar cómo estas dimensiones se relacionan con la rentabilidad desde la perspectiva del emprendedor.

Además, se suman preguntas de contexto país que se replican en encuestas globales, lo que permitirá comparar el ecosistema argentino con otros escenarios internacionales. Para Silvia Torres Carbonell, miembro del Consejo Directivo de ASEA y directora del GEM Global Entrepreneurship Monitor, este enfoque resulta clave en el nuevo escenario político-económico. “Es fundamental recabar información sobre cuáles son los retos y cuáles son las nuevas oportunidades para impulsar políticas públicas que favorezcan a todo el sector”, sostuvo.

image

Participación abierta hasta fin de febrero

Tras una primera edición realizada en 2024, que reunió más de 3.000 respuestas de emprendedores de todo el país, desde ASEA esperan ampliar la convocatoria y alcanzar una mayor diversidad de regiones y sectores productivos.

“Esperamos recibir respuestas de todo el país para obtener un panorama realmente representativo. Creemos en el emprendedor de hoy como la pyme del mañana y en la pyme como motor de la economía”, afirmó Victoria Barbagelata, directora ejecutiva de la entidad.

La encuesta está dirigida a emprendedores y dueños de pymes, y permanecerá abierta hasta el 28 de febrero de 2026. Quienes deseen participar pueden completar el formulario en https://asea.org.ar/creafuturo, sumando su experiencia y visión al diseño del futuro productivo argentino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Manaos deberá pagar una suma millonaria a un exempleado

Fallo contra Manaos en Mendoza: la Corte confirmó la indemnización millonaria a un exempleado

Por Soledad Gonzalez
El ajuste de ANSES se calcula según la inflación de enero informada por el Indec.

Pensiones No Contributivas (PNC): la cifra que se cobrará en marzo con el aumento de ANSES

Por Redacción Economía
La apertura de Foresta en mayo marcará un punto de inflexión para el departamento.

Invertir en oficinas en Mendoza: descubrí el desarrollo que alcanzó el 97% de ventas antes de inaugurar

Por Matías Carretero
Los ministros Gustavo Fernández y Rodolfo Vargas Arizu se reunieron, pero no lograron consensuar la cuota.

Mosto: Mendoza y San Juan tuvieron una reunión pero no definieron el cupo

Por Redacción Economía