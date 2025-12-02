Emprendedores: por qué son más mujeres y qué necesitan hoy

En el mundo de los emprendedores se suele diferenciar entre quienes emprenden por la necesidad de llegar a fin de mes y los que lo hacen con mayor espalda en líneas generales. Más allá de esto, lo que hacen unos y otros es aportar un beneficio a la sociedad para lo cual buscan diferenciarse de quienes tal vez puedan dar un bien o un servicio similar. Mendoza cuenta con un ecosistema de 6.600 emprendedores registrados, de los cuales una buena parte son mujeres .

La ecuación no está repartida por partes iguales y, en el ámbito tecnológico y por el famoso sesgo de género, aquí ellas son minoría. Sin embargo, según detalló la directora de Empleo de Mendoza, Emilce Vega , en el sector emprendedor la mayoría son mujeres . Incluso, quienes participan en el programa Enlace en el que la provincia subsidia la capacitación de personas dentro de las empresas, 7 de cada 10 beneficiarios pertenecen al género femenino.

“Las mujeres suelen estar en situaciones de mayor vulnerabilidad y muchas son jefas de hogar. En general, son muy activas porque necesitan ser autónomas y salir adelante”, detalló Vega. Agregó que el potencial que ellas poseen un alto potencial en este sentido y por eso, entre otras acciones para apalancarlas, la provincia adhirió al Día de la Mujer Emprendedora que se celebró el 19 de noviembre. “Esta fecha es un paraguas para hacer foco en la perspectiva de género” expresó Vega.

Andrea Nallim, al frente de la Dirección de Emprendedores de Mendoza sumó que la provincia ha votado a sus embajadoras web. Referentes de marca en el mundo digital y para la Mendoza, lo que se logró con dicha propuesta fue que las mujeres se autopostularan. “Por lo general las mujeres no levantamos la mano para decir quiero estar acá, pero se postularon más de 150 mujeres de las que quedó una seleccionada”, comentó Nallim en el contexto de la Semana del Emprendedor Global.

Patricia Soria es una de las creadoras de la app QuienVino y su historia se parece a la de muchas mujeres aunque no todas lograron lo que ella. Cuando a fines de 2018 nació su hijo, Patricia buscó otras maneras de trabajar que le permitieran pasar más tiempo en casa. Esta suerte de retirada del mercado laboral formal es algo común en muchas de las madre lo que luego pasa altas facturas en lo que a crecimiento profesional respecta. Eso no sucede con los hombres que son padres que no suelen ver afectada su carrera laboral.

En tanto, Jimena Politino acaba de publicar un libro de manera reciente, “Finanzas para Mabeles”, una guía práctica para entender el dinero sin miedo ni tecnicismos. Politino tiene una amplia carrera y ha asesorado emprendedores en sus distintas etapas laborales tanto en el sector público como privado. En los últimos años se convirtió en una comunicadora de las finanzas a través de sus redes sociales y también de un programa de radio.

Hacer red, capacitarse y perder el miedo

Ambas emprendedoras hablaron sobre su experiencia y sobre lo que podría ser clave para impulsar a las mujeres que emprenden. Desde el punto de vista de Politino –cuyo libro también está destinado a que ellas también aprendan maneras de ganar dinero- lo principal es formar red. “En realidad antes hay que vencer el miedo a hacer algo”, comentó Politino.

Aunque la capacitación es clave, sostuvo que en un momento hay que lanzarse y apostar porque a alguien la va a servir eso que se hace. “Perder la vergüenza y comunicar”, destacó Politino. Agregó que la red no solo tiene que ver con los espacios destinados a los emprendedores sino también con los propios, con aprender a delegar y a rodearse de personas que aporten un plus.

En línea, Patricia Soria expresó que el formar parte de una red es importante ya que son espacios que sirven para guiar a los novatos y para dar apoyo a los que tienen más experiencia. La persistencia en el mundo del emprendedurismo es clave. “En los ecosistemas emprendedores hay mucha ayuda y herramientas por lo que siempre suma participar”, comentó Soria que emprendió de la mano de un socio.

Jimena Politino-5 Jimena Politino

Debido a que ella venía del sector tecnológico, Patricia logró posicionarse como emprendedora en dicho rubro en donde –a diferencia de otros- las mujeres son minoría. “Si bien esto ha comenzado a cambiar gracias a programas que impulsan la perspectiva de género, creo que todavía es importante visibilizar a las mujeres que hacen tecnología también para las futuras generaciones”, subrayó Soria.

Otros pasos clave

No es fácil para los emprendedores formalizarse y este es uno de los primeros pasos para conseguir financiamiento o algún tipo de ayuda ya sea para empezar o para escalar. Por otra parte, los que están formalizados suelen ser monotributistas con las dificultades que este segmento posee para acceder al crédito.

Por este motivo, el primer consejo que da Jimena Politino con relación a esto es que las mujeres que emprenden se acerquen a sus respectivos municipios. “Casi todas las comunas poseen capacitaciones y ayudas, también pequeños aportes no reembolsables”, explicó Politino. A medida que el proyecto escala, se pueden buscar otras opciones pero un gran primer paso puede comenzar en la municipalidad.

Con respecto a la importancia de apostar por los emprendimientos tecnológicos, Patricia Soria instó a conectar a las niñas con la tecnología para que desde chicas el sesgo que hoy las deja afuera, se empiece a revertir. “Como mujer, la tecnología me permitió trabajar desde mi casa, criar a mis hijos y no salir del mercado”, subrayó Soria.