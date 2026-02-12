Fin de la clausura: la YPF de Uspallata retoma operaciones tras regularizar su situación

La estación de servicio YPF KM 1151, ubicada en el Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata, retoma operaciones desde este jueves 12 de febrero a las 8:00 , luego de haber estado clausurada por disposición de la Municipalidad de Las Heras. La medida había suspendido el expendio de combustibles y la actividad del sector Full y del Parador de Montaña.

La reapertura fue informada a través de un comunicado en el que se informó que, tras completar los requerimientos administrativos y técnicos exigidos por el municipio y regularizar la documentación correspondiente, la estación vuelve a funcionar de manera integral en la ruta nacional 7.

A comienzos de febrero, la estación operada por “YPF KM 1107 S.A .” fue clausurada por incumplimientos a normativas municipales que impedían su habilitación comercial. Según explicaron desde la Municipalidad de Las Heras a Los Andes, las advertencias a la empresa “se remontan al año pasado” y existe “una multa impaga desde octubre de 2025 por 200.000 UTM, es decir, cerca de 30 millones de pesos”, lo que derivó en la sanción.

El procedimiento fue realizado por la Dirección de Comercio e Industria del municipio, en el marco de controles habituales en Uspallata y Alta Montaña. De acuerdo con lo informado oficialmente, los motivos incluyeron la “falta de habilitación comercial y falta de solicitud de inclusión de rubros accesorios de comercio; de presentación de certificados de vigencia en elementos de seguridad; y los certificados vencidos de distintos organismos de control, extramunicipio”.

En los expedientes también se dejaron asentadas irregularidades como matafuegos vencidos, auditorías de hermeticidad caducas, residuos peligrosos sin certificado vigente y planos de seguridad sin aprobación . Desde la comuna señalaron: “En el momento que la estación cumplimente la documentación comercial faltante, se levantará la inhabilitación. Ellos tienen cerca de 11 rubros comerciales distintos, de los cuales sólo se clausuraron cuatro”. Y agregaron: “Hemos llegado a esta instancia por la falta de cumplimiento de la empresa, y no es porque no se les haya avisado”.

En diciembre, la presidenta del Concejo Deliberante de Las Heras, Noelia Delpir, rechazó el recurso interpuesto por la firma “KM 1107 S.A.” contra la medida y el pedido de suspensión del acto administrativo, ratificando el pago de la multa que hoy ronda los 30 millones de pesos. Una vez regularizada la situación administrativa y técnica, el municipio levantó la clausura y la estación quedó nuevamente habilitada.

La reapertura y el mensaje de la empresa tras regularizar la documentación

A través de una gacetilla, la estación informó: “Tras haber completado los requerimientos administrativos y técnicos solicitados por la Municipalidad de Las Heras, y habiendo regularizado la documentación correspondiente, nuestra estación se encuentra plenamente habilitada para el expendio de combustibles, así como para la prestación de todos los servicios del área Full y Parador de Montaña”.

29eb61b0-0cdc-46c1-afa8-e8d2b5f6cd46

Además, señalaron que reafirman su compromiso con la seguridad operativa y la calidad de servicio, y agradecieron la comprensión de clientes, proveedores y la comunidad durante los días en que se extendió la clausura. Con esta decisión, la YPF KM 1151 vuelve a operar en un punto estratégico para transportistas y turistas que transitan la alta montaña mendocina rumbo a Chile.