9 de febrero de 2026 - 22:27

Caso YPF: los demandantes rechazaron el pedido argentino para frenar el "discovery"

Los demandantes por la expropiación de YPF rechazaron el pedido de la Argentina para suspender el discovery y denunciaron una estrategia dilatoria para evitar sanciones y un eventual desacato.

Bulford pidió a la jueza no frenar el expediente y Argentina considera apelar.

Bulford pidió a la jueza no frenar el expediente y Argentina considera apelar.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Los demandantes en la causa por la expropiación de YPF, Petersen Energía Inversora S.A.U. y Eton Park Capital Management, rechazaron el pedido de la República Argentina para suspender el proceso de "discovery" (búsqueda de pruebas) posterior al juicio y las acciones vinculadas a un eventual desacato, mientras se tramita una apelación.

Leé además

En el mes de febrero se renuevan las promociones de combustibles en estaciones de servicio como YPF, Shell, Axion Energy, Puma Energy y Gulf. 

Promociones en combustibles en febrero: descuentos hasta 30% y reintegros de $25.000 en nafta y gasoil

Por Redacción Economía
Nuevo capítulo en el Juicio por YPF

Juicio YPF: Argentina informó a la jueza Preska sobre sus reservas de oro del Banco Central

Por Redacción Economía

La Argentina presentará el 19 de febrero sus argumentos para rechazar las sanciones solicitadas por los demandantes. Luego de esa réplica, la jueza Loretta Preska quedará en condiciones de resolver si frena o no el avance del proceso.

El Gobierno sostiene que la presentación de una declaración jurada sobre las reservas de oro del Banco Central forma parte de su defensa de la inmunidad soberana, en el marco del intento por suspender el discovery solicitado por Burford Capital. Además, apeló la sentencia de US$ 16.100 millones, calificando de hostigamiento los pedidos de información sobre funcionarios y activos.

En respuesta, los demandantes presentaron una carta ante Preska en la que rechazaron el pedido de suspensión, al considerar que no cumple los criterios legales y constituye una maniobra para evitar sanciones. Señalaron que la conducta del Gobierno, con retrasos e incumplimientos, justifica negar cualquier postergación.

También afirmaron que la República no tiene derecho a un nuevo stay, ya que en pedidos anteriores no cumplió con las condiciones impuestas por el tribunal, como ofrecer garantías o solicitar una revisión expedita.

Según los demandantes, la Argentina no satisface los requisitos fijados por el precedente Nken v. Holder, ya que no demuestra probabilidad de éxito en la apelación ni daño irreparable, y perjudica a la contraparte al interrumpir la búsqueda de bienes embargables, como el oro del BCRA.

El Gobierno rechazó las acusaciones de dilación y sostuvo que el proceso se volvió “insólito y desproporcionado”. Tras la réplica argentina, será la jueza Preska quien defina si concede o no la suspensión, con la posibilidad de que el caso vuelva a ser elevado a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Así luce hoy la YPF de Uspallata clausurada

Por qué clausuraron la YPF de Uspallata: las graves irregularidades detrás del conflicto

Por Redacción Sociedad
Manuel Adorni reemplazará a Guillermo Francos al convertirse en Director Titular en YPF.

Manuel Adorni asumirá como director de YPF en reemplazo de Guillermo Francos

Por Redacción Política
Un puente cultural que conecta el vulcanismo de Girona con la aridez de la montaña mendocina.

La arquitectura como escucha: el diálogo profundo entre RCR y el paisaje de Mendoza

Por Matías Carretero
Caputo arengó a los argentinos para que blanqueen dólares.

Con la Ley de Inocencia Fiscal en vigencia, Luis Caputo llamó a bancarizar los ahorros: "Ahora sí..."

Por Redacción Economía