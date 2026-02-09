En un mundo que corre detrás de la imagen inmediata y el render efectista, existe un rincón en Olot, España, donde el tiempo se detiene para observar la materia. Allí, el estudio RCR Arquitectes , ganador del prestigioso Premio Pritzker, ha construido no solo una obra reconocida globalmente, sino una filosofía de vida que hoy tiende puentes sólidos con Mendoza.

Sortean el diseño conceptual para una casa de hasta 250 m² por el aniversario de un estudio de arquitectura

El fin de la "casa vidriera": La arquitectura vira hacia el diseño emocional y el lujo silencioso

A través de sus workshops internacionales, la firma liderada por Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramón Vilalta propone un retorno a lo esencial: el dibujo a mano, la maqueta como exploración y la escucha atenta de lo que el suelo tiene para decir. Para profundizar en este vínculo, Andrea Buchner Anfruns , Directora de RCR Workshops, dialogó con Los Andes sobre cómo la arquitectura puede ser una herramienta de mediación entre el ser humano y los entornos extremos.

Para RCR, la arquitectura no es una imposición de formas, sino una respuesta al entorno. "Nuestra arquitectura no parte de un lenguaje formal previo, sino de una escucha atenta del lugar", explica Buchner Anfruns. Si bien Olot ha sido su gran escuela desde un paisaje volcánico y húmedo, la directora señala que esa experiencia no es un límite, sino una forma de aproximación que encuentra en Mendoza un escenario ideal.

La arquitectura como escucha: el diálogo profundo entre RCR y el paisaje de Mendoza

"Territorios como Mendoza, con su condición árida, su luz intensa y su relación directa con la montaña, ofrecen un potencial extraordinario precisamente por su carácter. Allí, la arquitectura puede convertirse en mediadora entre el ser humano y un entorno extremo, trabajando con la topografía, la sombra, el espesor, el silencio y la materia para construir refugio y significado", analiza la arquitecta, subrayando que esta filosofía no se traslada como una receta, sino que se adapta y se enriquece en cada nuevo territorio.

Para la especialista, la belleza de una obra es indivisible de su ética ambiental. "La dimensión poética no es un añadido, sino una consecuencia de hacer bien las cosas. Cuando una obra responde con honestidad a las condiciones climáticas, al uso consciente de los recursos y a las necesidades humanas, surge una belleza esencial", afirma.

Formación: el dibujo y la luz como materiales

Uno de los pilares de este vínculo con la provincia es la participación de jóvenes profesionales mendocinos en sus talleres de formación. El Workshop de RCR no busca impartir una técnica cerrada, sino despertar una actitud. "Esperamos despertar en los participantes una actitud más que transmitir un conocimiento cerrado. Buscamos que los jóvenes arquitectos de Mendoza se enfrenten a un proceso intenso de observación, reflexión y trabajo colectivo", comenta Buchner Anfruns.

En un contexto dominado por la velocidad digital, el workshop funciona como una "recuperación del oficio". Según su directora, "reivindicamos el valor del dibujo como herramienta de pensamiento, de la maqueta como instrumento de exploración y de la luz como material esencial del proyecto. No se trata de nostalgia, sino de volver a una forma de aprendizaje en la que la observación lenta y el trabajo artesanal permiten comprender mejor el espacio".

El vínculo con Argentina y el rol de Mendoza

RCR 38 Uno de los pilares de este vínculo con la provincia es la participación de jóvenes profesionales mendocinos en sus talleres de formación.

La relación con nuestro país es estrecha y de largo aliento, marcada por hitos como el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba. Sin embargo, Buchner Anfruns destaca que la conexión específica con Mendoza se ha consolidado gracias a una red de profesionales que comparten una misma sensibilidad territorial.

"La relación con Mendoza se ha construido de manera sostenida y cercana gracias a un trabajo constante de gestión del Arq. Daniel Peralta que ha sido fundamental su labor como profesional local que ha sabido interpretar el espíritu del Summer Workshop de RCR Arquitectes ", explica la directora.

Este trabajo conjunto con entidades como el Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA) y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UM permite que estas experiencias no sean hechos aislados, sino que tengan un impacto real en la práctica profesional de la provincia.

El tiempo como material de construcción

Finalmente, Andrea Buchner Anfruns reflexiona sobre el factor tiempo, un elemento que en la obra de RCR es tan tangible como el acero o la piedra. "El tiempo es un material esencial en nuestra arquitectura. Frente a la inmediatez, defendemos una arquitectura que se construye lentamente, acepta la duda y se consolida con el paso del tiempo", sostiene.

Para la directora, la arquitectura tiene una misión social que trasciende la edificación. "Puede y debe ser una herramienta para recomponer paisajes culturales fragmentados. Cuando la arquitectura se compromete con el lugar y las personas, contribuye a reconstruir un sentido colectivo del territorio". Al cerrar, deja un mensaje para los postulantes mendocinos: "Valoramos la capacidad de observar, escuchar y trabajar con austeridad. Quienes crecen en territorios extremos desarrollan una relación especial con los recursos, y ese es un valor diferencial muy potente".

Ficha Técnica - Obras Emblemáticas de RCR Arquitectes

La obra de RCR se caracteriza por el uso de materiales puros (especialmente acero corten, vidrio y piedra) y una integración radical con la naturaleza:

Museo Soulages (Rodez, Francia): Una serie de volúmenes de acero corten que parecen emerger de la topografía, creando un diálogo entre la luz y la oscuridad.

Una serie de volúmenes de acero corten que parecen emerger de la topografía, creando un diálogo entre la luz y la oscuridad. Espacio Barberí (Olot, España): La sede del estudio, instalada en una antigua fundición de campanas, donde se funde la estructura original con intervenciones modernas.

La sede del estudio, instalada en una antigua fundición de campanas, donde se funde la estructura original con intervenciones modernas. Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver (Barcelona, España): Un ejemplo de cómo la arquitectura puede sanar el tejido urbano, abriendo un patio interior de manzana para la comunidad.

Un ejemplo de cómo la arquitectura puede sanar el tejido urbano, abriendo un patio interior de manzana para la comunidad. Estadio de Atletismo Tossols-Basil (Olot, España): Una pista de atletismo que se serpentea entre los árboles de un bosque, eliminando el concepto tradicional de estadio cerrado.

Una pista de atletismo que se serpentea entre los árboles de un bosque, eliminando el concepto tradicional de estadio cerrado. Bodegas Bell-lloc (Palamós, España): Un laberinto subterráneo de acero y piedra donde el silencio y la penumbra protegen la maduración del vino.

Guía para el Postulante - Workshop Internacional RCR 2026

Cada año, el Espacio Barberí abre sus puertas para recibir a arquitectos y estudiantes de todo el mundo. Aquí los detalles principales para los interesados mendocinos:

Próxima Edición: Del 26 de junio al 11 de julio de 2026 (15 días intensivos).

Del 26 de junio al 11 de julio de 2026 (15 días intensivos). Lugar: Olot (Girona), España. Sede de RCR Arquitectes.

Olot (Girona), España. Sede de RCR Arquitectes. Perfil del Postulante: Arquitectos graduados o estudiantes de último año de carrera.

Arquitectos graduados o estudiantes de último año de carrera. Requisitos de Admisión:

Completar el formulario de preinscripción online.



Presentación de CV y Portfolio (fundamental para la evaluación de la sensibilidad estética y técnica).

(fundamental para la evaluación de la sensibilidad estética y técnica).

Nivel de idioma: Español o Inglés.

Certificación: Otorgada por RCR y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC).

Otorgada por RCR y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC). Más información: Se recomienda canalizar consultas a través de la web Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA) o redes sociales del CAMZA del FAUD UM

Se recomienda canalizar consultas a través de la web Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA) o redes sociales del CAMZA del FAUD UM o estos datos; Inscripciones: https://forms.gle/e3DbDWoEXYoDN1U77

Email: [email protected]

Cel: 261 660 7645

IG: @mza_arquitectos