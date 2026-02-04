4 de febrero de 2026 - 08:45

El tocador clásico de la habitación quedó en el pasado y el este mueble fue su reemplazo

La decoración, la arquitectura y el diseño interior explican por qué este mueble histórico ya no encaja en dormitorios actuales.

image
Por Ignacio Alvarado

Durante décadas, el tocador con espejo y banqueta fue un objeto habitual en los dormitorios. Desde la decoración tradicional, representaba un espacio personal para arreglarse y guardar cosméticos. Sin embargo, en casas modernas empezó a desaparecer por una razón concreta: ocupa superficie valiosa y responde a una rutina que cambió por completo.

En proyectos actuales de arquitectura residencial, el dormitorio se piensa como un espacio de descanso real, sin muebles accesorios que fragmenten el ambiente. El tocador clásico, con su estructura fija y espejo incorporado, suele generar ruido visual, interrumpir recorridos y competir con la cama, que hoy es el verdadero centro del espacio.

image

El nuevo uso del dormitorio moderno

La transformación no es solo estética. Según especialistas en diseño interior, el tocador perdió sentido porque las rutinas de cuidado personal se trasladaron al baño o se resolvieron de manera más flexible. Mantener un mueble exclusivo para una función puntual ya no encaja con la lógica actual de optimización del espacio.

Además, muchos tocadores terminan acumulando objetos fuera de uso, perfumes vencidos o maquillaje apoyado sin orden. Desde la decoración, se señala que estas superficies fijas suelen convertirse en focos de desorden, afectando la sensación de calma que debería transmitir el dormitorio.

La solución que lo reemplaza hoy

La alternativa que gana terreno es el espejo de cuerpo entero combinado con superficies multifunción, como escritorios livianos o estantes flotantes. Esta solución permite cumplir varias funciones sin sumar un mueble dedicado. En términos de arquitectura, libera el piso y mejora la lectura general del ambiente.

image

También se impone el uso de placares con espejo exterior o puertas espejadas, que resuelven la función sin agregar piezas. Desde el diseño, este recurso amplía visualmente el dormitorio y refuerza la luminosidad, algo clave en espacios medianos y chicos.

Otro cambio importante es la flexibilidad. A diferencia del tocador clásico, estas soluciones permiten adaptar el espacio según el momento: trabajar, vestirse o simplemente descansar. El dormitorio deja de ser un lugar rígido y se convierte en un ambiente más dinámico, alineado con las nuevas formas de habitar.

Para los diseñadores, el mensaje es claro: el tocador pertenece a otra época. En casas modernas, su lugar lo ocupan soluciones más livianas, integradas y prácticas, que respetan el descanso y priorizan el uso real del espacio sin sacrificar estilo.

