En muchos livings, el problema ya no es la falta de espacio, sino el exceso de cables , controles y aparatos a la vista. Dentro de las tendencias actuales de decoración del hogar , empieza a ganar fuerza una solución bastante más silenciosa que vistosa: el mueble de TV con guardado cerrado y sistema para ocultar conexiones .

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Durante años fue normal ver el televisor como centro absoluto del ambiente, con consolas, routers, parlantes y enchufes alrededor. Pero esa lógica empieza a perder terreno.

Homes & Gardens señaló en marzo de 2026 que la tecnología expuesta hace que una casa se vea más fechada, mientras que los ambientes donde cables y controles quedan guardados en gabinetes se perciben más sofisticados.

La razón es simple: los cables generan ruido visual . Incluso un espacio ordenado puede sentirse caótico cuando los cables quedan visibles y cruzan el piso o cuelgan detrás del televisor. Y Homes & Gardens remarcó que, justamente en la pared del TV, ese desorden se nota más porque la mirada se dirige ahí de forma natural.

Por eso, la respuesta que empieza a imponerse no es solo la clásica zapatilla escondida, sino un mueble de TV pensado para gestionar cables .

Adiós a los cables por todos lados la solución que gana terreno en los hogares modernos y cambia el living (2)

Los mejores media consoles ya incorporan almacenamiento cerrado, recortes ocultos para cables y salidas inferiores que permiten mantener las conexiones fuera de escena sin resignar diseño.

El cambio también pasa por la estética. Ya no se busca un soporte gigante que grite “centro de entretenimiento”, sino una pieza más integrada al ambiente.

Adiós a los cables por todos lados la solución que gana terreno en los hogares modernos y cambia el living (1)

Los muebles tecnológicos sobredimensionados pueden volver pesado el living y llevar toda la atención hacia la pantalla, mientras que hoy se prefieren soluciones que creen más equilibrio visual.

El nuevo protagonista no es el televisor, sino el mueble que lo domestica. Puede ser una consola baja con puertas, un módulo empotrado, una biblioteca con panel falso o incluso un mueble liviano con canaletas internas. Lo importante es que permita esconder remotos, routers y cables sin transformar el living en un escritorio.

Adiós a los cables por todos lados la solución que gana terreno en los hogares modernos y cambia el living (3)

Menos cables, más calma en la casa

Lo interesante es que esta tendencia no obliga a hacer una obra. En muchos casos, alcanza con cambiar el mueble actual por uno con puertas y salida trasera para cables.

Si el presupuesto es más corto, también se puede reforzar el efecto con fundas para agrupar cables, cajas decorativas o clips discretos que los lleven por detrás del mueble. Homes & Gardens destacó que una manga única para cables puede volverlos casi invisibles y elevar enseguida la percepción del ambiente.