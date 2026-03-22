22 de marzo de 2026 - 12:26

Las macetas pasaron de moda: así es la nueva tendencia de 2026 para renovar tu balcón o terraza

Los nuevos soportes de metal negro y madera no solo elevan las plantas del suelo, sino que sirven para dividir sectores sin recargar visualmente el ambiente.

Las macetas no van más: descubrí cuál es la nueva moda.

Las macetas no van más: descubrí cuál es la nueva moda.

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Por Sofía Serelli

Olvídate de las macetas tradicionales de barro o plástico para decorar tu hogar. La moda que domina este 2026 propone elevar la vegetación mediante estructuras metálicas delgadas y jardineras rectangulares. Este cambio busca transformar a las plantas en verdaderos elementos arquitectónicos que aportan altura, orden y un estilo moderno a cualquier rincón.

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En los últimos años, la decoración de balcones y terrazas ha evolucionado para seguir de cerca el estilo de los interiores de las viviendas. Las plantas ya no se consideran simples accesorios decorativos, sino que funcionan como componentes fundamentales del diseño consciente. La gran novedad para esta temporada es el desplazamiento de la maceta clásica por alternativas más estilizadas y funcionales.

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El centro de esta propuesta son las jardineras de metal con marcos delgados y elegantes. Estas estructuras presentan formas rectangulares y están elevadas del suelo por soportes finos, generalmente en color negro mate. Esta elevación permite que las plantas se perciban más livianas y tengan un mayor protagonismo visual, especialmente en balcones de dimensiones reducidas.

Dinamismo visual y organización del espacio

Una de las ventajas principales de este sistema es la creación de capas en la decoración exterior. Al combinar cajas de diferentes alturas, se genera una composición dinámica que resulta mucho más atractiva que un conjunto de macetas apoyadas directamente en el piso. El contraste entre el verde intenso de las hojas y la superficie negra del metal encaja perfectamente con estilos industriales o nórdicos.

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Más allá de la estética, estas estructuras funcionan como herramientas efectivas de zonificación del ambiente. Permiten separar sectores como el área de comedor de la zona de descanso sin necesidad de recurrir a paredes o biombos pesados. De esta manera, las plantas participan activamente en la estructura y las proporciones del lugar, en lugar de estar simplemente presentes de forma pasiva.

De objetos funcionales a protagonistas del diseño exterior

Este auge responde a que los espacios exteriores se perciben como una extensión natural del living. En este contexto, la maceta tradicional se siente puramente funcional, mientras que estas nuevas estaciones botánicas actúan como piezas de decoración por derecho propio. Además, su diseño es ideal para lograr imágenes impactantes para las redes sociales.

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Aunque el metal es el material estrella por su durabilidad y aspecto moderno, las versiones en madera también ganan terreno para quienes buscan calidez. Lo importante es el concepto de elevar y estratificar, permitiendo que la vegetación estructure el espacio de manera consciente. Esta tendencia redefine finalmente cómo habitamos y decoramos nuestros balcones y jardines durante este año.

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