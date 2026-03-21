21 de marzo de 2026 - 19:33

Cierran de nuevo el Paso Cristo Redentor tras un sábado de intenso flujo hacia Chile

El cierre total del túnel internacional se hará efectivo a partir de la medianoche del domingo.

La interrupción del tránsito comenzará este sábado a las 22 en Uspallata (Argentina) y Guardia Vieja (Chile)

La interrupción del tránsito comenzará este sábado a las 22 en Uspallata (Argentina) y Guardia Vieja (Chile)

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Paso Cristo Redentor está habilitado, pero rige una advertencia por posible cierre.

Paso Cristo Redentor está habilitado, pero rige una advertencia por posible cierre.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El paso internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado de manera preventiva este domingo 22 de marzo debido a condiciones climáticas adversas en la alta montaña.

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Según el comunicado oficial, la interrupción del tránsito comenzará este sábado a las 22 en Uspallata (Argentina) y Guardia Vieja (Chile), mientras que el cierre total del túnel internacional se hará efectivo a partir de las 00.

La medida responde a un frente de inestabilidad con nevadas, principalmente del lado argentino, que no garantiza condiciones seguras de transitabilidad.

Las autoridades indicaron que el cierre se mantendrá hasta nuevo aviso y recomendaron a los usuarios evitar viajar y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

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Este sábado, el paso Cristo Redentor quedó habilitado luego de permanecer cerrado por condiciones climáticas adversas en la zona cordillerana. La reapertura se concretó a partir de las 9 y permite la circulación en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Según el último reporte del Sistema Integrado, en el sector argentino, Roque Carranza, no se registran demoras para vehículos particulares. Sin embargo, en la aduana chilena la demora llegó en horas picos, alrededor del mediodía a más de 2 horas.

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El paso quedó habilitado este sábado | Imagen ilustrativa

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El paso permanecía cerrado desde el viernes, cuando autoridades de ambos países decidieron interrumpir el tránsito de manera preventiva debido a un frente de inestabilidad que afectaba principalmente al lado chileno. En ese momento, se habían previsto lluvias intensas y posibles tormentas, especialmente durante la madrugada.

La interrupción comenzó a las 11 en Guardia Vieja y Uspallata, mientras que el cierre total se concretó a partir de las 13. La reapertura fue evaluada este sábado a primera hora y finalmente se decidió habilitar nuevamente el cruce internacional.

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