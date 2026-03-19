Las tarjetas de plástico ya vencidas no las tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlas

Las tarjetas de plástico vencidas suelen quedar olvidadas en un cajón, mezcladas con papeles, llaves viejas o credenciales que ya no sirven. Pero antes de descartarlas, conviene mirarlas con otros ojos: tienen un tamaño cómodo, una estructura firme y un material ideal como un tesoro para pequeños proyectos duraderos.

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Entre todas las opciones posibles, hay una que realmente vale la pena: convertirlas en etiquetas rígidas y reutilizables para organizar la casa .

A diferencia del cartón o del papel, las tarjetas tienen una ventaja clara: no se doblan fácil, soportan el uso diario y se pueden limpiar si se manchan. Eso las vuelve perfectas para crear piezas chicas que necesiten durar.

Además, como casi todas tienen el mismo tamaño, permiten lograr una estética pareja. Y eso hace que el resultado se vea mucho más armónico en frascos, canastos, cajas o cajones. No parece una manualidad improvisada, sino un detalle pensado para ordenar mejor.

Lo bueno de esta idea es que no exige esconder por completo el origen del material. Con una buena intervención, el plástico deja de verse como descarte y pasa a convertirse en un recurso útil, simple y moderno.

Qué materiales necesitás para el reciclaje

Este proyecto no requiere casi inversión y se puede resolver con elementos básicos que muchas veces ya están en casa.

Materiales necesarios

Tarjetas de plástico vencidas o en desuso

Tijera resistente o cúter

Regla

Lápiz o marcador fino

Lija fina

Pintura en aerosol o acrílica

Papel adhesivo o vinilo autoadhesivo opcional

Marcador indeleble o fibrón al agua

Perforadora

Hilo, cuerda fina, cinta o argollitas metálicas

Paño seco

Si querés que todas queden más uniformes, podés elegir una misma paleta de colores: blanco, negro, beige, verde oliva o tonos tierra suelen funcionar muy bien.

Paso a paso para transformarlas en etiquetas resistentes y lindas

Las tarjetas de plástico ya vencidas no las tires, tenés un tesoro en casa la mejor forma de reutilizarlas

1. Elegí las tarjetas que vas a usar

Reuní todas las que ya no tengan utilidad: bancarias vencidas, de descuentos, credenciales o plásticos similares. Lo importante es que estén enteras y no quebradas.

2. Definí el formato final

Podés dejarlas rectangulares o redondear aún más las puntas para suavizar el diseño. También podés cortarlas un poco si querés que sean más chicas.

3. Lijá apenas la superficie

Este paso sirve para quitar brillo y ayudar a que la pintura o el adhesivo se adhieran mejor. No hace falta desgastar demasiado, solo suavizar.

4. Cubrí el diseño original

Pintá cada tarjeta o forrala con vinilo adhesivo. Lo ideal es tapar logos, números y colores viejos para lograr una terminación más limpia y decorativa.

5. Escribí la categoría

Con marcador indeleble, anotá qué va en cada una: “infusiones”, “cables”, “costura”, “semillas”, “llaves”, “accesorios” o lo que necesites organizar. Si preferís, podés imprimir palabras y pegarlas.

6. Hacé un pequeño agujero

Con perforadora o una herramienta fina, abrí un orificio en uno de los extremos para poder atar la etiqueta.

7. Colocalas donde más te sirvan

Atalas a canastos, frascos, cajas de tela, cajones organizadores o contenedores transparentes. Ahí es donde el proyecto cobra sentido: todo queda más claro, más prolijo y visualmente mejor resuelto.