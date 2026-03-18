Qué hacer con los imanes que ibas a tirar: 2 ideas útiles y lindas para ordenar tu casa

Los imanes viejos suelen terminar en un cajón, pegados en la heladera sin función o directamente en la basura. Sin embargo, muchos todavía conservan algo valioso: fuerza de agarre, tamaño práctico y una base perfecta para crear soluciones de orden que no ocupan lugar. Con un poco de ingenio en el reciclaje , pueden transformarse en objetos útiles y además lindos.

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La clave está en no hacer manualidades porque sí. Cuando el reciclaje resuelve un problema real de la casa , vale la pena. En este caso, los imanes que ibas a tirar sirven para crear dos ideas muy fáciles: una para ordenar papeles y otra para tener controlados esos objetos chiquitos que siempre se pierden.

No todos los proyectos de reciclaje funcionan en la vida real. Algunos son vistosos, pero después no sirven para nada. Con los imanes pasa lo contrario: como ya tienen una función concreta, lo mejor es aprovecharla en objetos que de verdad usás todos los días.

Si son imanes de publicidad, souvenirs, almanaques o anotadores viejos, podés despegar la parte magnética y reutilizarla. También sirven esos imanes planos que quedaron medio gastados, siempre que todavía se adhieran bien a una superficie metálica.

La ventaja es que permiten ordenar sin perforar paredes, sin gastar casi nada y sin sumar volumen. Son ideales para cocina, escritorio, lavadero o rincón de estudio.

Idea 1: broches imantados para papeles, listas y recordatorios

La primera propuesta es simple, útil y queda muy bien: transformar los imanes en broches decorativos imantados para sujetar listas de compras, cuentas, recetas, notas escolares o fotos.

Materiales necesarios

Imanes viejos

Broches de madera

Pegamento fuerte o silicona

Pintura acrílica o marcador permanente

Pincel

Barniz al agua opcional

Paño seco

reciclaje imanes (2)

Paso a paso

Limpiá los imanes

Sacales polvo, restos de papel o pegamento viejo para que la superficie quede firme.

Prepará los broches

Si querés un acabado más lindo, pintalos en tonos neutros, pastel o madera lavada. Dejalos secar bien.

Pegá el imán en una cara del broche

Colocá una capa pequeña de pegamento fuerte y presioná durante unos segundos.

Dejá secar por completo

Este paso es importante para que después no se despegue con el uso diario.

Usalos en la heladera o en una chapa metálica

Sujetá notas, tickets, recordatorios o fotos. También podés armar un pequeño sector de organización familiar.

El resultado es prolijo, ocupa poco espacio y suma un detalle visual más cálido que un simple imán suelto pegado en la cocina.

Idea 2: mini frascos imantados para clips, gomitas y objetos pequeños

La segunda idea es muy buena para escritorio, taller o tocador: hacer contenedores imantados con frascos chicos o latitas livianas. Así podés guardar clips, horquillas, botones, tornillos pequeños o gomitas sin que queden desparramados.

Materiales necesarios

Imanes viejos

Frascos pequeños livianos o latitas

Tapa metálica o base firme

Pegamento extra fuerte

Papel adhesivo, tela adhesiva o pintura

Etiquetas

Tijera

reciclaje imanes (1)

Paso a paso

Elegí recipientes chicos y livianos

Cuanto menos pesen, mejor van a funcionar con el imán.

Decorá el exterior

Podés forrarlos con papel adhesivo liso, tela autoadhesiva o pintarlos en un mismo color para que se vean más armónicos.

Pegá el imán en la parte trasera o en la base

Hacelo con pegamento resistente y dejalo secar bien antes de probarlo.

Colocalos sobre una superficie metálica

Puede ser una pizarra, una placa metálica, el lateral de un mueble metálico o incluso la heladera, si no pesa demasiado.

Clasificá el contenido

Poné clips en uno, gomitas en otro, horquillas en otro. Sumá etiquetas chicas para identificar todo rápido.

Esta idea tiene algo muy práctico: deja a la vista lo importante, pero sin desorden. Y además aprovecha espacios verticales que muchas veces están vacíos.