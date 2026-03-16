Los tuppers sin tapa no los tires, tenés un tesoro en casa: una forma increíble de reutilizarlos

Reciclaje. Esos recipientes que quedaron sueltos pueden transformarse en aliados prácticos para ordenar mejor distintos espacios y sin gastar plata.

Los tuppers sin tapa suelen quedar arrumbados en una alacena, mezclados con envases viejos y objetos que ya no cumplen su función original. Pero antes de descartarlos, conviene mirarlos de otro modo: por su forma, tamaño y resistencia, son perfectos para convertirse en organizadores decorativos para cajones, escritorio, baño o tocador.

La clave está en no usarlos “así nomás”, porque eso da sensación de improvisación. El truco es darles una terminación simple, limpia y estética, para que parezcan parte del orden de la casa y no un rejunte de plástico reciclado. Con muy pocos materiales, se puede lograr un resultado útil y lindo.

Una idea simple que ordena y además se ve bien Entre todas las formas de reutilizar tuppers sin tapa, una de las mejores es convertirlos en organizadores para interiores de cajones. Funcionan muy bien para guardar maquillaje, sobres, cables, medias, accesorios, útiles, broches, saquitos de té o pequeños objetos que suelen quedar desparramados.

Lo interesante de esta propuesta es que no exige grandes cambios. Si los recipientes son firmes y tienen buena forma, ya tienen casi todo resuelto. Solo hace falta un detalle visual para que se integren mejor al ambiente y no parezcan envases reciclados puestos porque sí.

Además, es un proyecto ideal para quienes buscan soluciones reales: no ocupa demasiado tiempo, no requiere experiencia previa y puede mejorar de inmediato sectores de la casa que suelen verse desordenados.

Qué materiales necesitás para darles una nueva vida Antes de empezar, lo mejor es juntar varios recipientes del mismo estilo o de tamaños parecidos. Así el conjunto queda más armónico. Materiales necesarios: Tuppers sin tapa, limpios y secos

Vinilo autoadhesivo, papel contact o tela adhesiva

Tijera

Regla

Lápiz

Pegamento fuerte, si usás tela común

Etiquetas adhesivas o tags de cartulina

Cinta de yute, soga fina o cinta de tela (opcional)

Paño seco Si no querés forrarlos por completo, también podés intervenir solo el borde o pegar una etiqueta linda en el frente. Paso a paso para transformarlos en organizadores decorativos Los tuppers sin tapa no los tires, tenés un tesoro en casa una forma increíble de reutilizarlos (2) Lavá bien los tuppers Asegurate de que no tengan grasa, olor ni restos de comida. Secalos por completo antes de avanzar.

Elegí dónde los vas a usar No es lo mismo organizar un cajón del baño que uno del escritorio. Definir el destino te va a ayudar a elegir tamaño, diseño y cantidad.

Tomá las medidas del recipiente Medí frente, laterales y base para cortar el material decorativo con precisión y evitar sobrantes incómodos.

Forrá el exterior Usá vinilo autoadhesivo o tela en tonos neutros, estampados suaves o texturas tipo lino. Eso hace que el objeto se vea más cálido y menos plástico.

Terminá los bordes con prolijidad Si querés un detalle extra, podés pegar una cinta de yute o una tira fina de tela en la parte superior.

Sumá una etiqueta Escribí qué va en cada recipiente: “cables”, “clips”, “broches”, “cosméticos” o lo que necesites. Además de decorar, ayuda a mantener el orden.

Acomodalos por categoría Colocalos dentro del cajón o sobre una repisa agrupando objetos similares. Ahí es cuando el cambio realmente se nota.