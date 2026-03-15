15 de marzo de 2026 - 11:04

Las latas de pintura no las tires, tenés un tesoro en casa: dos ideas útiles que le dan valor

Las latas de pintura siempre quedan olvidadas en un rincón de casa para un uso que luego no se realiza. Con pocos materiales, pueden logras 2 ideas prácticas.

Estos recipientes metálicos ofrecen soluciones prácticas para distintos lugares de casa.

Estos recipientes metálicos ofrecen soluciones prácticas para distintos lugares de casa.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Las latas de pintura vacías suelen terminar amontonadas o como basura después de terminar una obra o una pequeña reparación en casa. Sin embargo, estos recipientes metálicos resistentes pueden reutilizarse de manera creativa. Con algunos materiales simples es posible convertirlos en objetos funcionales que ayudan a organizar espacios o a decorar ambientes.

Leé además

si tenes platos desparejos que fueron quedando en casa, tenes un tesoro: 3 ideas simples para reutilizarlos

Si tenés platos desparejos que fueron quedando en casa, tenés un tesoro: 3 ideas simples para reutilizarlos

Por Ignacio Alvarado
si tenes pelotas de tenis viejas en casa, tenes un tesoro: 3 formas practicas de reutilizarlas

Si tenés pelotas de tenis viejas en casa, tenés un tesoro: 3 formas prácticas de reutilizarlas

Por Ignacio Alvarado

El reciclaje DIY propone aprovechar estos envases para darles una segunda vida útil. Gracias a su forma cilíndrica y su resistencia, las latas de pintura pueden transformarse fácilmente en macetas para hierbas aromáticas o incluso en una frapera para mantener bebidas frías durante reuniones familiares o encuentros con amigos.

reciclaje de latas
La combinación de reciclaje con este tipo de ideas también genera un ahorro generoso.

La combinación de reciclaje con este tipo de ideas también genera un ahorro generoso.

Cómo convertir latas de pintura en macetas para plantas aromáticas

Una de las ideas más prácticas consiste en reutilizar las latas de pintura como macetas para cultivar plantas aromáticas en balcones, patios o cocinas. El metal ofrece una estructura resistente y permite crear un pequeño jardín doméstico con facilidad.

Las hierbas como albahaca, perejil, orégano o romero pueden crecer perfectamente en este tipo de recipientes si cuentan con drenaje y tierra adecuada.

Materiales necesarios

  • Latas de pintura vacías y limpias.
  • Taladro o clavo grueso.
  • Pintura o esmalte decorativo (opcional).
  • Tierra para macetas.
  • Plantas aromáticas o semillas.

Paso a paso

  1. Lavá bien la lata para eliminar restos de pintura o polvo acumulado.
  2. Realizá pequeños agujeros en la base para permitir el drenaje del agua.
  3. Pintá el exterior (opcional) para darle un aspecto decorativo.
  4. Colocá una capa de tierra en el interior.
  5. Plantá las hierbas aromáticas o sembrá semillas.
  6. Ubicá la maceta en un lugar con buena luz natural.

Este método permite crear un pequeño huerto doméstico con materiales reciclados y mantener siempre a mano ingredientes frescos para cocinar.

reciclaje de latas
El metal puede durar años al aire libre para reproducir distintos tipos de plantas.

El metal puede durar años al aire libre para reproducir distintos tipos de plantas.

Por qué una lata de pintura puede convertirse en una frapera casera para mantener bebidas frías

Otra forma útil de reutilizar las latas de pintura consiste en transformarlas en una frapera para enfriar bebidas. Gracias a su tamaño y su estructura metálica, estos recipientes conservan el frío durante más tiempo cuando se llenan con hielo.

Este tipo de solución es ideal para reuniones en patios, jardines o balcones donde se desea mantener botellas de vino, cerveza o gaseosas a baja temperatura.

Materiales necesarios

  • Lata de pintura grande y limpia.
  • Pintura decorativa o esmalte (opcional).
  • Lija fina.
  • Hielo.
  • Botellas de bebidas.

Paso a paso

  1. Limpiá bien la lata y retirá cualquier residuo del interior.
  2. Lijá suavemente el exterior y aplicá pintura decorativa.
  3. Pintá o personalizá el recipiente según el estilo del espacio.
  4. Colocá hielo dentro de la lata.
  5. Introducí las botellas para mantenerlas frías durante más tiempo.

El resultado es un recipiente práctico que puede utilizarse durante encuentros sociales sin necesidad de comprar una frapera.

reciclaje de latas
La frapera casera es una comodidad y además mantiene el frío por horas.

La frapera casera es una comodidad y además mantiene el frío por horas.

Las latas de pintura vacías pueden convertirse en objetos útiles dentro del hogar si se reutilizan con creatividad. Estas dos opciones logran un valor esencial para la comodidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

si tenes vasos desparejos que fueron quedando en casa, tenes un tesoro: 3 ideas simples para reutilizarlos

Si tenés vasos desparejos que fueron quedando en casa, tenés un tesoro: 3 ideas simples para reutilizarlos

Por Ignacio Alvarado
no las tires, se pueden reciclar: el truco de las cascaras de limon dentro de la heladera

No las tires, se pueden reciclar: el truco de las cáscaras de limón dentro de la heladera

que es el pudding ingles: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

Qué es el pudding inglés: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

Bautista Mascia y Denisse González se mudaron a un departamento en Palermo.

Así es el departamento de Bautista Mascia y Denisse González: el cantante creó un rincón dedicado a la música