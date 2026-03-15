Las latas de pintura no las tires, tenés un tesoro en casa: dos ideas útiles que le dan valor

Las latas de pintura vacías suelen terminar amontonadas o como basura después de terminar una obra o una pequeña reparación en casa. Sin embargo, estos recipientes metálicos resistentes pueden reutilizarse de manera creativa. Con algunos materiales simples es posible convertirlos en objetos funcionales que ayudan a organizar espacios o a decorar ambientes.
El reciclaje DIY propone aprovechar estos envases para darles una segunda vida útil. Gracias a su forma cilíndrica y su resistencia, las latas de pintura pueden transformarse fácilmente en macetas para hierbas aromáticas o incluso en una frapera para mantener bebidas frías durante reuniones familiares o encuentros con amigos.
Cómo convertir latas de pintura en macetas para plantas aromáticas
Una de las ideas más prácticas consiste en reutilizar las latas de pintura como macetas para cultivar plantas aromáticas en balcones, patios o cocinas. El metal ofrece una estructura resistente y permite crear un pequeño jardín doméstico con facilidad.
Las hierbas como albahaca, perejil, orégano o romero pueden crecer perfectamente en este tipo de recipientes si cuentan con drenaje y tierra adecuada.
Materiales necesarios
Latas de pintura vacías y limpias.
Taladro o clavo grueso.
Pintura o esmalte decorativo (opcional).
Tierra para macetas.
Plantas aromáticas o semillas.
Paso a paso
Lavá bien la lata para eliminar restos de pintura o polvo acumulado.
Realizá pequeños agujeros en la base para permitir el drenaje del agua.
Pintá el exterior (opcional) para darle un aspecto decorativo.
Colocá una capa de tierra en el interior.
Plantá las hierbas aromáticas o sembrá semillas.
Ubicá la maceta en un lugar con buena luz natural.
Este método permite crear un pequeño huerto doméstico con materiales reciclados y mantener siempre a mano ingredientes frescos para cocinar.
Por qué una lata de pintura puede convertirse en una frapera casera para mantener bebidas frías
Otra forma útil de reutilizar las latas de pintura consiste en transformarlas en una frapera para enfriar bebidas. Gracias a su tamaño y su estructura metálica, estos recipientes conservan el frío durante más tiempo cuando se llenan con hielo.
Este tipo de solución es ideal para reuniones en patios, jardines o balcones donde se desea mantener botellas de vino, cerveza o gaseosas a baja temperatura.
Materiales necesarios
Lata de pintura grande y limpia.
Pintura decorativa o esmalte (opcional).
Lija fina.
Hielo.
Botellas de bebidas.
Paso a paso
Limpiá bien la lata y retirá cualquier residuo del interior.
Lijá suavemente el exterior y aplicá pintura decorativa.
Pintá o personalizá el recipiente según el estilo del espacio.
Colocá hielo dentro de la lata.
Introducí las botellas para mantenerlas frías durante más tiempo.
El resultado es un recipiente práctico que puede utilizarse durante encuentros sociales sin necesidad de comprar una frapera.
Las latas de pintura vacías pueden convertirse en objetos útiles dentro del hogar si se reutilizan con creatividad. Estas dos opciones logran un valor esencial para la comodidad.