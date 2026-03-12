Si tenés platos desparejos que fueron quedando en casa, tenés un tesoro: 3 ideas simples para reutilizarlos

Con el paso del tiempo es común que en muchas casas queden platos sueltos o desparejos. Algunos se rompieron de un juego original, otros llegaron de regalos o promociones. Aunque ya no combinen con el resto de la vajilla, estos objetos pueden convertirse en un pequeño tesoro si se aplican ideas simples de reciclaje y reutilización dentro del hogar.

La cerámica y la loza son materiales resistentes que permiten múltiples usos. Con un poco de creatividad, esos platos que quedaron olvidados en un armario pueden transformarse en piezas útiles o decorativas.

Una de las formas más simples de reutilización es utilizar los platos como base para velas. Su superficie plana funciona perfectamente para apoyar velas grandes o varios portavelas pequeños.

Además de proteger las mesas, también suman estilo a la decoración del ambiente. Se pueden combinar con piedras, arena o pequeños objetos decorativos para crear centros de mesa originales.

Otra idea práctica es convertirlos en pequeñas bandejas organizadoras. En el hogar , pueden utilizarse para colocar llaves, monedas, relojes o accesorios.

En el baño también resultan útiles para organizar perfumes, cremas o joyas. Este tipo de reciclaje permite mantener el orden en distintos espacios de la casa utilizando objetos que ya estaban disponibles.

image

3. Decoración para paredes

Los platos también pueden transformarse en elementos decorativos para las paredes. Muchos estilos de decoración utilizan vajilla antigua o despareja para crear composiciones visuales.

Solo hace falta colocar un soporte para colgarlos o usar ganchos especiales. Al combinar diferentes tamaños y diseños, se puede crear una pared original y personalizada.

image

Antes de reutilizarlos, se recomienda lavarlos bien y revisar que no tengan grietas que puedan causar roturas.

El reciclaje de objetos cotidianos es una forma simple de reducir desperdicios y encontrar nuevas funciones dentro del hogar. A veces, esos platos que parecían destinados a quedar olvidados pueden convertirse en soluciones prácticas y decorativas gracias a la reutilización creativa.