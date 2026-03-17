Los blazers rectos y las camperas biker están pasando de moda: un abrigo está causando sensación, la última tendencia para el otoño de 2026

Durante varios años, el blazer recto funcionó como uniforme elegante y la campera biker como atajo para “modernizar” cualquier outfit. Pero la moda de 2026 está pidiendo otra cosa . El abrigo de este invierno habla a través de siluetas seguras , volumen trabajado y detalles que hacen el look más expresivo.

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Los tapados con bufanda integrada dejaron de ser una rareza de pasarela para convertirse en una pieza fuerte del vestuario real.

La gracia de esta tendencia está en que combina dos cosas que hoy valen mucho en moda : impacto visual y practicidad . Vogue ya había marcado al scarf coat como una de las prendas clave del frío por su diseño funcional y por esa caída monocromática que se ve minimalista pero con intención.

Después, en los desfiles de Copenhague otoño 2026, el medio volvió a remarcarlo como una de las grandes apuestas del clima frío.

Los scarf coats son una solución muy de 2026 porque hacen que hasta un look básico de jean y botas parezca armado a propósito. Y eso explica bastante bien por qué están creciendo tanto.

Frente al blazer recto, que a veces queda demasiado previsible, o frente a la biker, que ya tiene una energía más conocida, este abrigo da un paso más: envuelve, estiliza y eleva.

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La señal llegó desde las semanas de la moda

No se trata solo de una compra puntual o de una obsesión de redes. En el street style de otoño 2026, Vogue registró una influencia fuerte de Celine y del uso de bufandas sobre los hombros o anudadas al cuello, una pista clarísima de que la zona del cuello vuelve a ser protagonista.

Los abrigos con líneas envolventes y cuellos que casi reemplazan a la bufanda común se están consolidando como una de las siluetas más fuertes del invierno.

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Por eso este abrigo tiene tantas chances de pegar en Argentina. Funciona con lo que ya existe en un placard real: pantalón sastrero, jean oscuro, botas altas, mocasines, sweater fino o pollera midi. No obliga a disfrazarse de fashion week. Al revés: suma ese efecto de look cuidado sin que parezca demasiado producido.

Cómo llevar la tendencia sin abandonar lo clásico

La forma más fácil de sumarse es elegirlo en tonos neutros: camel, gris, manteca, negro o chocolate. Ahí el protagonismo no lo da el color, sino la construcción de la prenda. También se está viendo mucho con la bufanda apenas suelta, sin envolver demasiado, para que el abrigo conserve movimiento.