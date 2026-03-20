20 de marzo de 2026 - 13:18

Tras el rescate de los 81 perros del criadero ilegal, dos refugios piden ayuda y adoptantes con "mucha paciencia"

Las ONG "Salvando Patas" y "Sus Patas en Nuestras Manos" de San Martín se hicieron cargo de los animales hacinados en el criadero clandestino de El Sauce. Buscan hogares de tránsito con "mucha paciencia" y donaciones de productos de limpieza y mantas.

Tras el rescate de los 81 perros en Guaymallén, dos refugios piden ayuda: Cómo colaborar.

Tras el rescate de los 81 perros en Guaymallén, dos refugios piden ayuda: Cómo colaborar.

Foto:

Salvando Patas
Rescate de perros en Guaymallén

Foto:

Municipalidad de Guaymallén
Rescate de perros en Guaymallén

Foto:

Municipalidad de Guaymallén
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

Así desbarataron en Guaymallén un criadero clandestino donde rescataron a 81 perros en condiciones extremas.

Desbarataron un criadero clandestino y rescataron a 81 perros de raza que pretendían vender

Por Redacción Sociedad
Chocó un auto estacionado, intentó escapar y lo atraparon: cuadruplicó el límite de alcohol permitido. / Imagen ilustrativa

Chocó a un auto estacionado, intentó huir y lo atraparon: tenía casi cuatro veces el alcohol permitido

A través de su cuenta de Instagram (@salvandopatas.ong), los proteccionistas compartieron un mensaje sobre la realidad de los animales: "Por suerte están bien. De a poquito vamos logrando avances", señalaron, destacando que hoy, por primera vez, cinco de los perritos se dejaron tocar, "algo enorme para ellos que vienen con tanto miedo".

Perros Guaymallén - Salvando Patas
Se le realizaron dos amputaciones a perritas que estaban en muy mal estado.

Se le realizaron dos amputaciones a perritas que estaban en muy mal estado.

Qué necesita el refugio

Ahora, están en busca de más hogares de tránsito o adoptantes "muy pacientes" para los perros adultos: "Son animales que todavía no se dejan manipular con facilidad. Tienen muchísimo miedo y necesitan amor, respeto y tiempo para poder adaptarse. Claramente, nunca conocieron lo que es el cariño", explicaron. Por el momento, los cachorros no están en adopción, ya que continúan en control, monitoreo y recuperación.

Cabe destacar que todos los animales ya fueron castrados y están recibiendo tratamiento contra pulgas, garrapatas y parásitos.

Perros Guaymallén - Salvando Patas
Imágenes de los perritos rescatados por la Municipalidad de Guaymallén y Salvando Patas.

Imágenes de los perritos rescatados por la Municipalidad de Guaymallén y Salvando Patas.

Además, señalaron que los perros están "comiendo muy bien", pero implica muchísimo trabajo: "Hacen sus necesidades constantemente y debemos limpiar cada dos horas". Por este motivo necesitan con urgencia productos de limpieza (lavandina, desinfectantes, detergente), mantas y colchas para protegerlos del frío.

Ante la repercusión del caso y la gran cantidad de mensajes que están recibiendo para adoptar, reflexionaron: "También queremos decir algo que nos viene sorprendiendo… La cantidad de consultas para adoptarlos es enorme, y ojalá ese mismo interés lo viéramos con tantos cachorros que hace muchísimo tiempo esperan una familia. Está buenísimo que ellos tengan oportunidades, pero todos merecen un hogar por igual. No por la raza, no por el tamaño, no por la historia más impactante… todos. Absolutamente todos".

guaymallén perros
La publicación de Salvando Patas contrando la situación actual de los perritos rescatados en Guaymallén.

La publicación de Salvando Patas contrando la situación actual de los perritos rescatados en Guaymallén.

Cómo colaborar con Salvando Patas

Para quienes deseen ayudar económicamente con los gastos veterinarios y de alimentación, el refugio puso a disposición el alias: SALVANDO.PATAS.ONG (Asociación Civil).

"Toda ayuda suma y hace la diferencia en sus vidas... El tránsito es la única forma de poder seguir rescatando, avanzando con su recuperación y darles la oportunidad de encontrar una familia", concluyeron en la publicación.

Un refugio de San Martín también necesita ayuda

Salvando Patas trabaja en conjunto con el refugio Sus Patas en Nuestras Manos de San Martín por la impactante cantidad de perros rescatados. Las chicas del este mendocino recibieron a 31 de los 81 animales.

Embed

Desde el refugio, las proteccionistas describieron un la horrorosa e indignante situación en la que estaban los perros. A través de su cuenta de Instagram (@suspatasennuestrasmanos), señalaron que presentan cuadros severos de desnutrición, fracturas, sarna y piometra.

Además, revelaron: "Es increíble en el estado en el que los tenían… literalmente se comían entre ellos, les cocinaban CACHORROS para dárselos en forma de alimento, vivían sobre sus necesidades, con miedo… es un caso de maltrato terrible".

Al igual que la ONG de Guaymallén, las rescatistas de San Martín están desbordadas y necesitan recaudar fondos de manera urgente para el cuidado de los animales. Se puede colaborar al alias suspatasong2025 (a nombre de la asociación civi).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Volcó en solitario en el Acceso Este y salió despedido del auto: está en grave estado

Volcó en el Acceso Este y salió despedido del auto: está en grave estado

Secuestran 26 aves silvestres tras detectar tenencia ilegal en viviendas de Guaymallén.

Rescataron 26 aves protegidas en cautiverio en Guaymallén: actúa la Justicia por tenencia ilegal

El proyecto contempla la construcción de una tercera trocha y nuevas obras viales en el tramo que atraviesa el departamento de Guaymallén.

Tercera trocha en el Acceso Este: fijaron la fecha de la audiencia pública para el tramo en Guaymallén

Un joven de 19 años fue detenido durante la noche del domingo en Guaymallén luego de una persecución policial.

Intentó escapar de un control policial en una moto robada y terminó chocando contra una parada de micro