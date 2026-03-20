Tras el rescate de los 81 perros del criadero ilegal, dos refugios piden ayuda y adoptantes con "mucha paciencia"

A 24 horas del operativo que desarticuló un criadero ilegal en Guaymallén , el refugio Salvando Patas dió los primeros detalles sobre la recuperación de los 81 perros (en su mayoría de raza Pinscher miniatura) que vivían en condiciones de extrema insalubridad en una vivienda del distrito El Sause .

Chocó a un auto estacionado, intentó huir y lo atraparon: tenía casi cuatro veces el alcohol permitido

A través de su cuenta de Instagram ( @salvandopatas.ong ), los proteccionistas compartieron un mensaje sobre la realidad de los animales: "Por suerte están bien. De a poquito vamos logrando avances", señalaron, destacando que hoy, por primera vez, cinco de los perritos se dejaron tocar , "algo enorme para ellos que vienen con tanto miedo".

En su post, comunicaron que se debieron realizar dos amputaciones a perritas que se encontraban en muy mal estado . Afortunadamente, una de ellas ya consiguió un hogar de tránsito, mientras que la otra será trasladada durante la semana.

Ahora, están en busca de más hogares de tránsito o adoptantes "muy pacientes" para los perros adultos : "Son animales que todavía no se dejan manipular con facilidad. Tienen muchísimo miedo y necesitan amor, respeto y tiempo para poder adaptarse. Claramente, nunca conocieron lo que es el cariño", explicaron. Por el momento, los cachorros no están en adopción , ya que continúan en control, monitoreo y recuperación.

Se le realizaron dos amputaciones a perritas que estaban en muy mal estado.

Cabe destacar que todos los animales ya fueron castrados y están recibiendo tratamiento contra pulgas, garrapatas y parásitos.

Perros Guaymallén - Salvando Patas Imágenes de los perritos rescatados por la Municipalidad de Guaymallén y Salvando Patas. Salvando Patas

Además, señalaron que los perros están "comiendo muy bien", pero implica muchísimo trabajo: "Hacen sus necesidades constantemente y debemos limpiar cada dos horas". Por este motivo necesitan con urgencia productos de limpieza (lavandina, desinfectantes, detergente), mantas y colchas para protegerlos del frío.

Ante la repercusión del caso y la gran cantidad de mensajes que están recibiendo para adoptar, reflexionaron: "También queremos decir algo que nos viene sorprendiendo… La cantidad de consultas para adoptarlos es enorme, y ojalá ese mismo interés lo viéramos con tantos cachorros que hace muchísimo tiempo esperan una familia. Está buenísimo que ellos tengan oportunidades, pero todos merecen un hogar por igual. No por la raza, no por el tamaño, no por la historia más impactante… todos. Absolutamente todos".

guaymallén perros La publicación de Salvando Patas contrando la situación actual de los perritos rescatados en Guaymallén.

Cómo colaborar con Salvando Patas

Para quienes deseen ayudar económicamente con los gastos veterinarios y de alimentación, el refugio puso a disposición el alias: SALVANDO.PATAS.ONG (Asociación Civil).

"Toda ayuda suma y hace la diferencia en sus vidas... El tránsito es la única forma de poder seguir rescatando, avanzando con su recuperación y darles la oportunidad de encontrar una familia", concluyeron en la publicación.

Un refugio de San Martín también necesita ayuda

Salvando Patas trabaja en conjunto con el refugio Sus Patas en Nuestras Manos de San Martín por la impactante cantidad de perros rescatados. Las chicas del este mendocino recibieron a 31 de los 81 animales.

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Desde el refugio, las proteccionistas describieron un la horrorosa e indignante situación en la que estaban los perros. A través de su cuenta de Instagram (@suspatasennuestrasmanos), señalaron que presentan cuadros severos de desnutrición, fracturas, sarna y piometra.

Además, revelaron: "Es increíble en el estado en el que los tenían… literalmente se comían entre ellos, les cocinaban CACHORROS para dárselos en forma de alimento, vivían sobre sus necesidades, con miedo… es un caso de maltrato terrible".

Al igual que la ONG de Guaymallén, las rescatistas de San Martín están desbordadas y necesitan recaudar fondos de manera urgente para el cuidado de los animales. Se puede colaborar al alias suspatasong2025 (a nombre de la asociación civi).