Los separadores de caña pasaron de moda en casa: la tendencia que ofrece privacidad, elegancia y durabilidad

Los separadores exteriores de caña natural fueron durante mucho tiempo una solución práctica para dividir espacios en patios y jardines de casa , especialmente entre viviendas vecinas. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a mostrar sus debilidades: desgaste, pérdida de color y poca resistencia a la humedad. Esto llevó a buscar alternativas duraderas sin perder privacidad ni estética.

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En ese contexto, el sitio Flodi recomienda una nueva tendencia que ya comenzó a imponerse en hogares modernos . Se trata de las vallas de caña de PVC, una solución que mantiene el aspecto visual similar, pero mejora notablemente su resistencia y funcionalidad.

El principal motivo del cambio es la durabilidad. A diferencia de la caña natural, que puede deteriorarse rápidamente por la exposición al clima, las vallas de PVC están diseñadas para resistir condiciones adversas durante mucho más tiempo.

El material representa una solución eficiente para quienes buscan renovar sus espacios sin complicaciones.

Este material sintético no se pudre, no atrae insectos y soporta la humedad sin deformarse en el jardín. Su vida útil puede alcanzar entre 15 y 25 años o más, lo que representa una diferencia significativa frente a las opciones tradicionales.

Además, el PVC es resistente a los rayos UV, lo que evita que pierda color o se degrade con la exposición al sol. Esto permite que mantenga su apariencia original durante años.

Otro punto clave es el mantenimiento

A diferencia de la caña natural, que puede requerir tratamientos o reemplazos frecuentes, el PVC solo necesita una limpieza básica con agua para conservarse en buen estado.

En términos de privacidad, también ofrece ventajas

Estas vallas pueden proporcionar entre un 80 y un 90 % de cobertura, lo que mejora el aislamiento visual entre espacios.

y un lo que mejora el aislamiento visual entre espacios. Por último, su apariencia uniforme genera un acabado más prolijo, alineado con las tendencias actuales en diseño exterior.

separador de exterior Su apariencia moderna genera un acabado más prolijo, ideal para casas modernas. WEB

Cómo reemplazar la caña natural por vallas de PVC paso a paso

El proceso de instalación es sencillo y no necesita herramientas complejas.

El primer paso consiste en retirar la cerca vieja, cortando las bridas o alambres que sostienen la caña natural. Luego, se limpia la estructura base, ya sea una pared, reja o soporte metálico. A continuación, se deben tomar las medidas del espacio a cubrir. Con esos datos, se corta el rollo de caña de PVC al tamaño necesario. Este material puede ajustarse fácilmente cortando los alambres de sujeción o utilizando herramientas específicas si las lamas son más gruesas. Una vez listo, se desenrolla el panel y se coloca sobre la estructura de soporte. Es importante dejar una pequeña separación con el suelo para evitar acumulación de agua. Para fijarlo, se utilizan bridas plásticas resistentes o alambre galvanizado, asegurando el material cada 12 o 18 pulgadas para garantizar estabilidad. En zonas expuestas al viento, se recomienda reforzar las esquinas y extremos con fijaciones adicionales. Esto ayuda a evitar movimientos o daños con el tiempo.

El resultado es una instalación firme, estética y mucho más duradera que las opciones tradicionales.

separador de exterior WEB

Las vallas de caña de PVC se consolidan como la nueva tendencia para reemplazar los separadores de caña natural en exteriores. Su resistencia, bajo mantenimiento y mayor privacidad las convierten en una opción práctica y moderna.