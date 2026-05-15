15 de mayo de 2026 - 19:34

Guardar las sartenes en el horno ya no va más: es un error que las arruina y puede afectar tu salud

Aunque parece una solución práctica, especialistas y fabricantes advierten que este hábito puede deteriorar los utensilios más rápido.

El truco para que tus sartenes se vena como nuevas.
El truco para que tus sartenes se vena como nuevas.

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Por Redacción Por Las Redes

Las sartenes forman parte del uso cotidiano en cualquier cocina y suelen utilizarse para preparar desde carnes hasta verduras, huevos y salteados. Sin embargo, también representan uno de los objetos más difíciles de almacenar cuando el espacio escasea. Frente a esa situación, durante años muchas personas optaron por guardarlas apiladas dentro del horno, en alacenas o debajo de la mesada.

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Reciclaje

La tendencia que busca reemplazar el apilado tradicional

En medio de los problemas de organización en casa, comenzaron a ganar popularidad los organizadores de sartenes, estructuras pensadas para mantener cada pieza separada y evitar el roce permanente entre superficies.

El diseño suele incluir divisiones individuales donde cada sartén queda apoyada sin tocar las demás. Además de mejorar el orden dentro de la cocina, este sistema permite optimizar el espacio y facilita el acceso a cada utensilio sin necesidad de mover toda la pila.

Reciclaje

Entre sus principales ventajas aparecen:

- Mejor aprovechamiento del espacio

- Menor desgaste por fricción

- Acceso más rápido a cada sartén

- Organización más eficiente de tapas y ollas

Por qué no se recomienda apilar las sartenes

Aunque almacenar sartenes una encima de otra parece inofensivo, el contacto constante entre sus superficies puede provocar daños progresivos, especialmente en aquellas que poseen recubrimientos antiadherentes como el teflón.

Con el paso del tiempo, ese roce genera rayaduras y desgaste sobre la capa protectora. Como consecuencia, los alimentos comienzan a pegarse con mayor facilidad y la limpieza se vuelve más complicada.

ollas y sartén de cocina

El problema principal aparece cuando el deterioro del recubrimiento favorece el desprendimiento de pequeñas partículas y sustancias que terminan mezclándose con la comida durante la cocción. Por esa razón, muchos especialistas recomiendan reemplazar las sartenes dañadas y evitar cualquier práctica que acelere el desgaste de la superficie.

Los materiales que ganan terreno en las cocinas

Ante las dudas sobre la durabilidad de algunos recubrimientos, cada vez más personas optan por materiales más resistentes y preparados para soportar altas temperaturas y uso intensivo.

Sartenes de acero inoxidable: el acero inoxidable continúa siendo uno de los materiales más utilizados en cocinas profesionales debido a su resistencia y larga vida útil.

Sartén quemado

Entre sus características principales se destacan:

- Alta durabilidad

- Resistencia a rayaduras

- Buena distribución del calor

- Mayor tolerancia al uso intensivo

Como punto menos favorable, requieren algo más de técnica para evitar que los alimentos se adhieran durante la cocción.

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