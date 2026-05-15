Los especialistas coinciden: estas son las bebidas alcohólicas que más pueden afectar al intestino y la microbiota

El consumo frecuente de bebidas alcohólicas puede alterar el equilibrio natural de la microbiota intestinal y provocar daños en la mucosa digestiva, especialmente cuando se trata de bebidas con alta graduación. Especialistas advierten que el impacto no depende únicamente del tipo de bebida , sino también de la cantidad ingerida y de la frecuencia con la que se consume.

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Los efectos pueden incluir inflamación intestinal, alteraciones en la flora bacteriana y un deterioro progresivo del funcionamiento digestivo.

Un estudio reveló cuáles son las bebidas preferidas por los mendocinos y mostró el lugar que ocupan el vino, la cerveza y el fernet.

Aline Amaro señaló que ciertas bebidas fermentadas, como el vino y la cerveza, contienen antioxidantes y compuestos derivados de la fermentación que podrían generar efectos menos agresivos en pequeñas cantidades.

En particular, destacó que el vino tinto contiene polifenoles, sustancias que fueron estudiadas por sus posibles beneficios sobre la microbiota intestinal.

De todos modos, la especialista remarcó que no existe una bebida alcohólica verdaderamente saludable para el intestino. Cuando el consumo se vuelve frecuente o excesivo, los efectos negativos terminan predominando sin importar la bebida elegida.

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Qué es lo que más influye en el daño intestinal

La médica explicó que el principal factor detrás del deterioro intestinal no es únicamente el tipo de alcohol, sino también:

- La cantidad consumida

- La frecuencia de ingesta

- La graduación alcohólica

- Los hábitos generales de vida

“Cuanto mayor es la concentración de alcohol y mayor el volumen ingerido, mayor tiende a ser la agresión al intestino y a la flora intestinal”, sostuvo la especialista.

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Los efectos del alcohol sobre la microbiota intestinal

El consumo excesivo de alcohol puede provocar:

- Desequilibrio en la flora intestinal

- Irritación de la mucosa digestiva

- Inflamación intestinal

- Problemas de absorción de nutrientes

- Alteraciones digestivas persistentes

La coloproctóloga explicó que las bebidas destiladas son las que suelen generar un efecto más agresivo sobre el sistema digestivo debido a su elevada concentración de alcohol.

Las bebidas alcohólicas que más afectan al intestino

Entre las opciones que presentan mayor impacto intestinal aparecen:

- Vodka

- Whisky

- Tequila

Según detalló la especialista, estas bebidas pueden producir una agresión más intensa sobre la microbiota intestinal y la mucosa digestiva cuando se consumen en grandes cantidades o de forma habitual.

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La microbiota intestinal está compuesta por millones de microorganismos que cumplen funciones esenciales para la digestión, el sistema inmune y el equilibrio del organismo. Cuando el alcohol altera ese ecosistema, pueden aparecer inflamación, molestias digestivas y trastornos metabólicos.