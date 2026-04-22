Insólito descubrimiento de Cher: se entera que tiene una nieta luego de 15 años de silencio familiar

La legendaria cantante Cher ha vivido un giro inesperado en su vida personal al descubrir que tiene una nieta de 15 años de edad, cuya existencia desconocía formalmente hasta hace poco tiempo. La joven, llamada Ever , nació en 2010 como fruto de una relación entre el hijo de la artista, Elijah Blue Allman , y la exmodelo británica Kayti Edwards .

De acuerdo con las declaraciones de Edwards, el secreto comenzó a desmoronarse en 2021, cuando Elijah mencionó la existencia de la menor tras sufrir una sobredosis.

En aquel momento, la intérprete de "Believe" desestimó la información debido al estado de salud de su hijo. Sin embargo, la duda persistió hasta junio del año pasado, cuando la propia Cher decidió contactar a Edwards para preguntarle directamente si los rumores eran ciertos.

“Tuve que confesarlo”, admitió la exmodelo en una entrevista reciente, señalando que, tras conocer la verdad, Cher se quedó “sin palabras” antes de compartir la noticia con su círculo íntimo exclamando: “Dios mío, finalmente soy abuela” .

Tras la confesión, la relación entre la estrella y su nieta pasó de la incredulidad al contacto directo. En septiembre de 2025, Edwards y Ever fueron invitadas a la residencia de Cher en Malibú, California .

Durante la visita, la artista se mostró amable y cordial, compartiendo una cena con ellas y mostrando a la joven objetos personales relacionados con su icónica carrera artística. Edwards describió el encuentro como un momento de gran calidez, asegurando que la cantante se comportó de forma cercana y juguetona con la adolescente.

A pesar de la alegría por el descubrimiento de Ever, la historia tiene un trasfondo complejo respecto a Elijah Blue Allman. Edwards afirma que el músico tuvo conocimiento de su paternidad desde el primer día, pero “nunca quiso ser padre”, limitando su presencia a visitas esporádicas cada dos años solo para saludar. De hecho, Ever ha sido criada desde su nacimiento por el actual esposo de Edwards en Joshua Tree, California.

Este descubrimiento familiar se produce en medio de un proceso legal delicado, en el que Cher ha solicitado nuevamente la tutela legal de Elijah. La artista ha manifestado ante la justicia su preocupación por la capacidad de su hijo para gestionar sus recursos financieros debido a sus persistentes problemas de adicción y salud mental.