5 de junio de 2026 - 20:45

Murió Anthony Head, reconocido actor de "Buffy, la cazavampiros"

El actor británico falleció a los 72 años y sus hijas confirmaron la noticia este viernes.

Murió Anthony Head, reconocido actor de Buffy, la cazavampiros

Murió Anthony Head, reconocido actor de "Buffy, la cazavampiros"

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El famoso actor británico Anthony Stewart Head, falleció este viernes a los 72 años. El actor se hizo reconocido por su participación en exitosas series como "Buffy, la cazavampiros", "Little Britain" o "Ted Lasso".

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Sus hijas, Emily y Daisy Head, también actrices, confirmaron que el actor murió "debido a complicaciones derivadas de una neumonía" y aseguraron que "falleció en paz y rodeado de su familia",

"Ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas, y haber presenciado de primera mano el impacto que tanto él como su obra han tenido en tantas personas", señalaron las hijas del actor en un comunicado.

Daisy y Emily Head- hijas de Anthony Head
Las hijas de Anthony Head confirmaron la noticia de su fallecimiento.

Las hijas de Anthony Head confirmaron la noticia de su fallecimiento.

Además, aseguraron que Head "amaba mucho su trabajo y siempre se consideró increíblemente afortunado". Tras confirmar la triste noticia, señalaron que el legado de su padre perdurará y que "todos sus amigos, compañeros, familiares y fans lo echarán de menos".

La exitosa carrera de Anthony Head

Anthony Stewart Head fue un actor y cantante británico con una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Aunque desarrolló una carrera de varias décadas en el Reino Unido, alcanzó reconocimiento internacional gracias a su papel de Rupert Giles en la serie "Buffy, la cazavampiros", emitida entre 1997 y 2003. Su interpretación del mentor de Buffy Summers lo convirtió en uno de los personajes más queridos de la producción y le valió el reconocimiento de la crítica y del público.

Anthony Head
Murió Anthony Head, reconocido actor de

Murió Anthony Head, reconocido actor de "Buffy, la cazavampiros"

A lo largo de su carrera participó en numerosas producciones televisivas, entre ellas "Merlin", donde interpretó al rey Uther Pendragon, y más recientemente "Ted Lasso", en la que dio vida al empresario Rupert Mannion. Además, mantuvo una destacada actividad en los escenarios, formando parte de musicales y obras teatrales en el West End londinense. Su versatilidad como actor le permitió construir una carrera sólida que se extendió por casi cinco décadas.

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