14 de mayo de 2026 - 17:59

Los psicólogos lo confirman: "Esta es la mejor manera de detectar a un mentiroso en una conversación"

Psicólogos y especialistas en comportamiento explican por qué muchos indicadores tradicionales asociados al engaño no siempre funcionan.

Las personas listas generan un ánimo de calma durante una discusión con diferentes gestos.

Las personas listas generan un ánimo de calma durante una discusión con diferentes gestos.

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Por Redacción Por Las Redes

Las voces humanas revelan mucho más de lo que parece y la ciencia encontró un detalle inesperado sobre cómo identificar engaños. Estudios recientes muestran que las personas tienen más probabilidades de detectar una mentira cuando sólo escuchan a alguien hablar y no lo ven. El fenómeno sorprendió incluso a psicólogos y especialistas en comportamiento y explica por qué muchos indicadores tradicionales asociados al engaño no siempre funcionan.

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La explicación comienza en el cuerpo humano. Cada emoción modifica la voz en cuestión de segundos. Una descarga de adrenalina activa músculos alrededor de la laringe y provoca un tono más agudo o tembloroso. El afecto, en cambio, suaviza y profundiza la voz. Cuando alguien miente, también pueden alterarse el ritmo, la entonación y ciertas pausas del habla. Lo llamativo es que el cerebro humano detecta mejor esas pequeñas distorsiones cuando no recibe estímulos visuales simultáneos.

La voz funciona como un instrumento físico

La profesora Sophie Scott, directora del Instituto de Neurociencia Cognitiva del University College de Londres, sostiene que la voz refleja la estructura física de cada persona. La longitud del tracto vocal, el tamaño corporal y el estado de la laringe modifican el sonido de manera permanente.

Las personas más altas suelen producir resonancias más graves debido a tractos vocales más largos. La voz masculina generalmente se ubica una octava por debajo de la femenina. Con el envejecimiento, el cartílago de la laringe se endurece y altera el tono: algunas mujeres desarrollan voces más graves mientras ciertos hombres experimentan el efecto contrario.

Las hormonas también influyen. Estudios científicos demostraron que la voz femenina puede elevarse durante la ovulación porque la laringe responde a variaciones de estrógeno. Incluso una sonrisa cambia las características acústicas de la voz al modificar la posición de la boca y las mejillas.

Scott explica que gran parte de esa información se interpreta de manera subconsciente. El cerebro humano puede percibir si alguien está enfermo únicamente por el sonido de su voz debido a cambios inflamatorios en las cuerdas vocales.

persona lista en una discusión

El cerebro analiza una voz en milisegundos

La profesora Silke Paulmann, decana ejecutiva de la Facultad de Ciencias y Salud de la Universidad de Essex, afirma que el cerebro comienza a analizar señales vocales en apenas 200 milisegundos. Antes de comprender las palabras, ya evalúa emociones, tensión, motivaciones y actitudes.

La comunicación verbal implicó cambios profundos en el cuerpo humano. La evolución modificó estructuras vocales, oídos y regiones cerebrales para permitir sonidos complejos y comprensión lingüística. Algunos restos de esa evolución siguen presentes. Los humanos todavía conservan músculos auriculares similares a los de perros y gatos aunque ya no puedan mover las orejas como ellos.

persona lista en una discusión

Por qué mirar puede empeorar la detección de mentiras

Uno de los descubrimientos más llamativos llegó desde investigaciones dirigidas por Dora Giorgianni en la Universidad de Portsmouth. Los experimentos compararon la capacidad de detectar mentiras entre personas que escuchaban únicamente audio y otras que veían video con sonido.

Los resultados fueron contundentes. Quienes sólo escucharon el audio identificaron correctamente las mentiras en un 61,7% de los casos. En cambio, quienes observaron imagen y sonido apenas alcanzaron un 35% de precisión.

persona lista en una discusión

El mito de la “nariz de Pinocho”

Muchas creencias populares sobre el engaño carecen de respaldo científico. Hablar rápido, elevar la voz o mostrarse nervioso no significa necesariamente que alguien esté mintiendo. El estrés puede provocar exactamente las mismas señales en personas honestas.

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